Metecan Birsen, Fenerbahçe Beko'da

Fenerbahçe Beko, altyapısından yetişen milli basketbolcu Metecan Birsen ile anlaştı.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Abone Ol
Metecan Birsen, Fenerbahçe Beko'da
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Haziran 2021 21:48
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Pınar Karşıyaka'dan ayrılan milli basketbolcu Metecan Birsen ile anlaştı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon kadro planlamaları kapsamında, altyapıdan yetişen ve son iki sezonunu Pınar Karşıyaka'da geçiren 26 yaşındaki forvet ile 2 1 yıllık anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Açıklamada, "Bu anlaşmanın kulübümüze ve Metecan Birsen'e hayırlı olmasını diliyor, sporcumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu sezonlar yaşamasını temenni ediyoruz." denildi.

Fenerbahçe altyapısından yetişen ve 2011-2014 sezonlarında sarı-lacivertli formayı giyen Metecan, sonrasında Eskişehir Basket, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Anadolu Efes ve Pınar Karşıyaka'da mücadele etti.

Metecan, Kanada'da düzenlenen FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri'nde yer alan A Milli Basketbol Takımı'nın kadrosunda bulunuyor.


EURO 2020 Navigasyon
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.