Mete ve Yasemin Ecem olimpiyatlarda 4. oldu

Milli okçular Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda karışık takım kategorisinde bronz madalya maçında Meksika'ya 6-2 mağlup oldu.



Mete ve Yasemin Ecem, Yumenoshima Park Okçuluk Alanı'nda yapılan karışık takım müsabakalarında Alejandra Valencia ve Luis Alvarez'den oluşan Meksika ile bronz madalya maçına çıktı.



İlk sette düşük sayılar atan milliler, seti 36-34 kaybetti ve maçta 2-0 geri düştü. İkinci sette Alvarez'in 2 sayı almasıyla büyük bir avantaj yakalayan Mete-Yasemin ikilisi, seti 36-27 alarak skora denge getirdi.



Üçüncü sette çok iyi atışlar yapan Meksika, seti 39-36 alarak yeniden farkı 2 sayıya çıkardı. Dördüncü sete iyi başlayan millilerde Yasemin Ecem ikinci atışında 5 puan alabildi. Meksika bundan sonraki 2 atışta hata yapmayınca milliler seti 34-33, maçı da 6-2 kaybetti.



Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz, karışık takımda Tokyo 2020'yi 4. tamamladı.



4.LÜK SONRASINDA GÖRÜŞLER



Okçuluk Milli Takımı'nda 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz'ün karışık takımda 4. olmasının üzüntüsü yaşanıyor.



Tokyo 2020'de karışık takımda yarı final gören Mete Gazoz ile Yasemin Ecem Anagöz, bu turda Hollanda'ya yenilerek final şansını kaybetti. Milli sporcular, bronz madalya maçında ise Meksika'ya mağlup oldu.



Okçuluk Milli Takımı Antrenörü Yusuf Göktuğ Ergin ile milli sporcular Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz, üçüncülük maçı sonra AA muhabirine açıklamalarda bulundu.



Türk okçuluğu adına ilk olimpiyat madalyasına çok yaklaştıklarını aktaran milli takım antrenörü Yusuf Göktuğ Ergin, "Daha önce olimpiyat dördüncülüğünü tatmış olan Türk okçuluğuna ilk defa madalyayı kazandırmak için çok mücadele ettik ama maalesef başaramadık. Hollanda'ya ufak hatalarla kaybettik. Daha sonra Meksika maçını da son ana kadar başa baş götürsek de kazanmayı başaramadık. Bir kez daha dördüncü olduk." diye konuştu.



Ergin, Tokyo 2020'ye bireysel müsabakalarıyla devam edeceklerini anlatarak, "Yarışmalar devam ediyor. Yasemin Ecem Anagöz ve Mete Gazoz bireyselde elemelere devam edecek. İki gün ara verdikten sonra yarışmalarımız tekrar başlayacak. Şimdi hatalarımızı bir an önce tespit edip bireyselde daha iyi olabilmek için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



- Milli sporcuların görüşleri



Milli okçular Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz, madalya alamadıkları için üzgün olduklarını söyledi.



Mete, Türkiye'nin okçuluktaki en büyük madalyasına yaklaştıklarını ancak kazanamadıklarını belirterek, "Çok garip hisler içindeyiz. Daha önce bu podyumda attık, madalya kazandık. Bu, madalyaların en büyüğü olacaktı. Elimizden geleni yaptık ama maalesef olmadı. Bireysel müsabakaların bu dördüncülükten daha farklı olmasını umut ediyorum." şeklinde görüş belirtti.



Yasemin Ecem ise, "Çok üzgünüm. Buraya kadar bizi destekleyen, bize dualarını gönderen herkese çok teşekkür ediyorum. Çok desteklendiğimizi biliyoruz. Keşke bu hayal kırıklığını ne kendime ne de bizi destekleyenlere yaşatmamış olsaydım." diye konuştu.



