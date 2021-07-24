Mete ve Yasemin bronz için yarışacak

Okçulukta Ecem Anagöz-Mete Gazoz ikilisi, yarı finalde Hollandalı rakiplerine mağlup oldu

Mete ve Yasemin bronz için yarışacak
Milli okçular Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda karışık takım kategorisinde yarı finalde Hollanda'ya yenildi.

Milliler, TSİ 10.25'te Meksika ile bronz madalya maçında karşı karşıya gelecek.

Yumenoshima Park Okçuluk Alanı'nda düzenlenen karışık takım müsabakalarında yarı finalde mücadele eden ay-yıldızlı okçular, Gabriela Schloesser ile Steve Wijler'den oluşan Hollanda ile karşılaştı.

İlk 2 seti 36-35'lik skorlarla kaybeden ay-yıldızlı ekip, üçüncü seti 37-36 alarak skoru 4-2'ye getirdi. Son sette Mete ve Yasemin iyi atışlar yapmasına rağmen rakipleri hata yapmayınca set 37-37 beraberlikle sonuçlandı.

Bu sonuçla müsabakayı 5-3 kazanan Hollanda finalde Güney Kore'nin rakibi oldu. Milliler ise bronz madalya maçında Meksika ile mücadele edecek.

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