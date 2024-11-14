Mete Vardar: '2-3 transfer yapacağız'

Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar, transfer gündemine dair açıklamalarda bulundu.
Eksiklerin tamamlanacağını söyleyen Vardar, şu sözleri sarf etti;
"Futbol takımımızda eksiklik var. Tek bir transfer döneminde takımı yüzde 90 değiştirdik. Eksiklerimizi görüyoruz, hocamızla istişareler yapıyoruz. Mutlaka takviyeler yapılacaktır. Transferden sorumlu yönetici arkadaşlarımız teknik kadroyla iletişim halindedir. Eksiklerin tamamlanacağını düşünüyorum. Verimlilikle ilgili 2-3 transfer olacaktır. Şu ana kadar yaptığımız takviyeler teknik kadro tarafından olumlu karşılandı ki hocamız bu oyuncuları oynatıyor. Oynatmadığı, çok az dakika verdiği 1-2 oyuncu vardır ama onlar da kadronun içindeki oyuncular. Transferde yüzde 90 başarı elde etmişiz. Eksiklerimiz var. Puan kaybettiğimiz zaman taraftarımızın üzüldüğü kadar üzülmüyor muyuz? İnanın daha fazla üzülüyoruz. Yönetici olarak eksiklerimizi gözlemleyerek bunları doğru şekilde yönetmek için buradayız. Bir ay önce kadronun genişliği ya da darlığı konuşulmuyordu. Immobile'nin arkasında Semih ve Mustafa gibi biri 19, diğeri 17 yaşında iki gencimizin olması bizi çok mutlu ediyordu. Puan cetvelinde geriye gitmemizle beraber şimdi kadro derinliğinden bahsediliyor. Kısmen herkes haklı. Özellikle son 3 maçta bu derinlikle ilgili gözlemlerimiz var. Kanatlardan daha aktif olabiliriz. Her şeyin farkındayız. Beşiktaş Kulübü, eksiklerini mutlaka tamamlayacaktır."
Eksiklerin tamamlanacağını söyleyen Vardar, şu sözleri sarf etti;
"Futbol takımımızda eksiklik var. Tek bir transfer döneminde takımı yüzde 90 değiştirdik. Eksiklerimizi görüyoruz, hocamızla istişareler yapıyoruz. Mutlaka takviyeler yapılacaktır. Transferden sorumlu yönetici arkadaşlarımız teknik kadroyla iletişim halindedir. Eksiklerin tamamlanacağını düşünüyorum. Verimlilikle ilgili 2-3 transfer olacaktır. Şu ana kadar yaptığımız takviyeler teknik kadro tarafından olumlu karşılandı ki hocamız bu oyuncuları oynatıyor. Oynatmadığı, çok az dakika verdiği 1-2 oyuncu vardır ama onlar da kadronun içindeki oyuncular. Transferde yüzde 90 başarı elde etmişiz. Eksiklerimiz var. Puan kaybettiğimiz zaman taraftarımızın üzüldüğü kadar üzülmüyor muyuz? İnanın daha fazla üzülüyoruz. Yönetici olarak eksiklerimizi gözlemleyerek bunları doğru şekilde yönetmek için buradayız. Bir ay önce kadronun genişliği ya da darlığı konuşulmuyordu. Immobile'nin arkasında Semih ve Mustafa gibi biri 19, diğeri 17 yaşında iki gencimizin olması bizi çok mutlu ediyordu. Puan cetvelinde geriye gitmemizle beraber şimdi kadro derinliğinden bahsediliyor. Kısmen herkes haklı. Özellikle son 3 maçta bu derinlikle ilgili gözlemlerimiz var. Kanatlardan daha aktif olabiliriz. Her şeyin farkındayız. Beşiktaş Kulübü, eksiklerini mutlaka tamamlayacaktır."