Mete Kalkavan da geri dönecek mi?

MHK, 8 Mart tarihinde 12 hakemi görevden uzaklaştırmıştı. Antalya'daki seminerde bu karara itiraz eden Mete Kalkavan da arkadaşlarına sahip çıkarak kendi isteğiyle hakemlikten ayrılma kararı almıştı.



Geçen sürede MHK kararından geri adım attı ve 12 hakem yeniden geri döndü. Şimdi gözler Mete Kalkavan'a çevrildi...



Milliyet yazarlarından Attila Gökçe, Mete Kalkavan'ım geri dönüşüyle ilgili bir yazı kaleme aldı.



"FİFA kokartı taktı. Bir maçta koşu derecesi yetersiz olduğu için liste dışı kaldı. Çok iyi İngilizce bilmesi, oyun kurallarının yorumu ve olağanüstü dikkati nedeniyle UEFA'nın VAR listesindeki güvenilir hakemlerden biri oldu.



8 Mart operasyonundan hemen sonra MHK'nın Antalya'daki seminerinde o günkü başkan Ferhat Gündoğdu, 12 hakemin liste dışı kalması kararını anlatırken, "Biz böyle gerekli gördük. Bu karara itiraz eden varsa kapı açık" mesajı verdi.



Mete Kalkavan ayağa kalktı ve sezon ortasında alınan kararın yanlış olduğunu söyleyip "Ben bunu içselleştiremiyorum" diyerek o açık kapıdan çıktı, gitti.



Mete Kalkavan, ekonomik olarak hakemlik gelirine ihtiyacı olmayan, o geliri kaybetmemek adına sesini kısmak gereği duymayan bir hakemdi. O gün 7-8 hakem daha ayağa kalkıp itirazlarını dile getirebilseydi, operasyon Tahkim'den önce MHK'dan dönebilirdi.



Kalkavan, hakem arkadaşları adına vicdanından gelen sesle "Hayır" dedi.



İnsanlara haksızlık yaptıklarını hatırlatan, tarihe kayıt düşen bir itiraz. Özgür bir vicdanın sesi… Kıymetini daha iyi anlayabilmek için, işsiz kalan hakemin, ailesinden uzakta bulduğu işle gurbet kuşlarına döndüğünü de göz önüne almalıyız. Kalkavan hem hakemliğe, hem de hakem arkadaşlarına sahip çıktı.



O nedenle… 12 kişilik listede olmadığı halde kariyerinden kopmayı göze alan Mete Kalkavan, tıpkı Tahkim'le dönen (ve dönecek olan) hakemler gibi göreve dönmeli.



Hukuk da vicdan da böyle diyor. Şimdi sıra Tahkim'den dönenlere yol açan MHK'da! Kalkavan'ı bekliyoruz."





İLGİLİ VİDEO