Mete Kalkavan: 'Beşiktaş maçında sarı kartı kaybettim'

FIFA kokartlı hakem Mete Kalkavan TRT Spor'a konuştu ve geri dönmeyi çok istediklerini belirterek görüşlerini paylaştı.Lige verilen arada futbolu özlediğini söyleyen Kalkavan, "Hakemler olarak bizde maçları özledik. Yavaş yavaş yeni normalleşme yolunda en azından şu anda sahaları kullanmaya başladık bu biraz olsun hasretimizi gideriyor. Umarım federasyonun açıkladığı tarihe kadar her şey yolunda giderse yeşil sahalara merhaba diyeceğiz."dedi.Liglere verilen aranın ardından hazırlık süreci ile ilgili de konuşan deneyimli hakem, "Ligler ilk ertelendiğinde hakem koçlarımız bize azami olarak yapabileceğimiz fiziksel programları gönderdiler ve bizde buna uyarak programlarımıza devam ettik. Şimdi önümüzde 1 aydan fazla bir zaman var. Bu da bence hazırlık için yeterli bir süre." ifadelerini kullandı.Salgın sonrası alınacak tedbirler konusunda da konuşan Kalkavan şu açıklamalarda bulundu;"Oyun kuralları ile şu anda resimi olarak sadece üye federasyonların tercihine bırakılacak şekilde oyuncu değişikliğinde yapıldı. Bunun dışında saha içinde uygulamada bu yaşanan sürecin sonunda nasıl davranmamız gerekip, tedbirler konusunda disiplin cezası uygular mıyız bunun ile ilgili henüz tebligat yapılmadı. Zaman içinde almamız gereken ekstra önemler varsa zaten bize bildirilir. Topun elden ele teması çok olduğu için özellikle taç atışı kullanırken ya da futbolcuların kafa vuruşunda ten teması ya da terin topa geçmesi durumu olacak. Belki topla alakalı önemler alınabilir.""Biz hakemler olarak futbolun bir parçasıyız. Futbolcular nasıl ana unsuru ise bizlerde maları yönetmek için yardımcı unsuruyuz. Bize verilen bir takvim olur ve biz de ona göre kendimizi hazırlarız. Onun dışındaki senaryolar yönetenlerin karar alıp uygulayacağı unsurlardır. Eminim onlarda bu işin üzerine çok ciddi şekilde düşünmüşlerdir ve gerekli önemleri alacaklardır.""Salgının ilk gününden itibaren hem TFF hem de UEFA bize mail yoluyla bir çok maçın olduğu kilpler gönderdi ve analiz yapmamız istendi. Bu zamana kadar oynanmış 2 resim maçın analizini yapmamızı istediler. Her hafta hem merkez hakem kurulu hem de UEFA'dan testler geliyor. Sürekli eğitim olarak bize sıcak tutma adına çalışmalar yapılıyor.""Bizler hakemler olarak bize açıklanan tarihe göre davranmak zorundayız. Ne zaman ligler iptal olduğunda kendimizi bir döneme adapte ettik. Şimdi de kendimizi başlangıca göre adapte ediyoruz. Maçlar başladığında seyahat yapabilmemiz uygun görülüyorsa bizlerde gerekli azami önlemleri alıp bu seyahatlerimizi yapacağız."Beşiktaş - Antalyaspor maçında unutamadığı bir anı anlatan Kalkavan, "Eski İnönü Stadı'nda Beşiktaş - Antalyaspor maçı yönetiyordum. Normalde kartlarımı, notlarımı üst cebime koyarım. Devre arasında kartlarımı şort cebime koydum ve onlar da düşmüş, farketmedim ben de. İkinci yarı başladı Emre Güngör'e sarı kart göstermem gereken bir pozisyon oldu. Elimi cebime attım kartlar yerine beyaz bir kağıt çıktı. Telsiz ile 4. Hakem Mürvet Sezer Hoca ile konuşmaya başladım ve kartı öyle gösterdim. Normalde kartı ciddi gösteririm ama bu şekilde olunca baya komedi oldu." dedi."Futbolda fiziki hareket ve insan yönetimi var. Bizler sahada bir yönetim göstermek zorundayız. Saha içinde o gün karşımıza çıkan kişilik ve tarzları yönetmek zorundayız. Sahada karşımıza çıkan kişilik ve karakterleri elimizden geldiği kadar yönetmeye çalışıyoruz. Oyuncular üzerinde özel bir çalışma yapmıyorum. Tecrübe kazanadıkça futbolcuların huylarını öğrenmiş oluyoruz."Derbi maçların yönetimi hakkında da konuşan tecrübeli hakem, "Yöneteceğimiz maçlar çarşamba günleri belli olunca kafa olarak o maçları yaşamaya başlıyoruz. Sonuçta bizde insanız bizimde evimiz var, bizde dışarı çıkıyoruz. Derbiyi yöneteceğimiz insanlar tarafından öğrenildiğinde tarzı, tavırları özel bir hal alıyor. Bundan dolayı derbi maçların kesinlikle ayrı bir özelliği var." ifadelerini kullandı."Son 3-4 senedir ısınmaya çıkarken yanımda fazladan kartlarla çıkıyorum. Isınırken tribünlerde güleç yüzlü, ufak bir çocuğu görünce giderim ona sarı kartımı, kırmızı kartımı hediye ederim. Çünkü, biz o kartlara çok kolay ulaşabiliyoruz ama tribünlerdekiler için o an çok özel bir an olabiliyor. Orada onların bir anlık mutluluğunu görmek beni çok mutlu ediyor."