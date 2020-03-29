Mete Kalkavan: 'Açık hava müthiş bir nimetmiş'

YASAĞA UYULUYOR

AÇIK HAVA NİMETMİŞ

AİLE BAĞLARIM SIKI

PERSONELİ İÇERİ ÇEKTİK

GÜNDE DÖRT ANTRENMAN

YOĞUN BAKIMI İYİ BİLİRİM

KALKAVAN'IN KİMLİK KARTI

Hakem Mete Kalkavan, Koronavirüs gündemi sorulunca ilk önce şunun altını çizdi; "Çok hızlı yaşıyormuşuz. Hayatımızda değerlendiremediğimiz çok şeyi ve eksiklerimizi görme fırsatı bulduk. Özellikle manevi anlamda." dedi.Mete Kalkavan, "Birçok şeyi ıskalamışız. Farkında değilmişiz. Bir çok konuda empati yapma şansını yakaladık. Özellikle çocuklarımla zaman geçirme imkânı buldum. Oğlum Poyraz 6,5 yaşında ilkokul 1'e gidiyor. Şimdi online eğitime geçtiler. Kızım Yağmur 4 yaşında kreşe gidiyordu. O da uzaktan video başında eğitim alıyor. Çocuklar, benim evde onlarla kalmamdan çok mutlular. Ben yoğunluktan hep ikinci plânda kalmıştım, şimdi annelerinden daha fazla benimle vakit geçiriyorlar." ifadelerini kullandı."Ben şu günlerde fabrikaya 30 dakikada varıyorum. Artık dışarı çıkmam gerektiğinde haritalara, yoğunluk durumuna bakmıyorum. İstanbul yasağa her geçen gün daha ciddi şekilde uymaya başladı. Toplu ulaşım 8 milyondan, 1 milyona geldi. Yoğunluk yüzde 10-15'i geçmiyor.""En çok açık havada antrenman yapmayı özlüyorum. Kıymetini bilememişiz. Açık hava müthiş bir nimetmiş. Futbolla alakalı hiçbir şeye bakmıyorum. Genelde haber kanallarını izliyorum. Sosyal medyayı referans kabul etmiyorum.""Samsun'da annem ve babaannem var. Onlarla her gün görüntülü konuşuyorum. Hiç dışarı çıkmadılar. Onların duasını alıyorum. İhtiyaçlarını yakından takip ediyoruz. "İstanbul'da kayınvalidem ve halam var. Onlar da bu süreçte hep içeride kaldılar. Yasağa harfiyen uyuyoruz. Eşim, çocuklar ve evdeki çalışanlarımız dâhil dışarı çıkan hiç olmadı. Ben hariç. Hâlbuki bir araya çok gelirdik. Aile bağlarımız çok sıkıdır. Sabırla güzel günleri bekliyoruz."Ambalaj kutusu ve koli üreten bir fabrikamız var. İş yoğunluğu şu günlerde çok fazla. Çalışanlarımızdan riskli olanları evlerine çektik. Piyasada dolaşan satış ekibimizi internet ve telefona yönlendirdik. İzolasyona çok dikkat ediyoruz. Samsun'daki aile şirketimizin günlük toplantılarını video konferansla yapıyorum.""MHK bize program gönderdi. Günde dört antrenman yapıyorum. Kimsenin olmadığı saatlerde Göktürk'te ara ara yürüyorum. Antrenman esnasında müzik dinliyorum. Şekerden çok uzak duruyorum. Bağışıklık sisteminin en büyük düşmanı şeker. Sebze ağırlıklı besleniyorum. Olası hastalıklar karşısında çinko ve C vitamini depoluyorum.""Babam aylarca yoğun bakımda kaldı. Hasta ve hasta yakınlarının psikolojisini anlayabiliyorum. Yoğun bakımdan korkmamalı. Adı üstünde, yoğun bir bakım var. Tedavi olup kurtulanlar da çok. Ancak oradaki hastaları düşünerek evde kalmaya özen göstermeliyiz. Bu şekilde evde kalmaya kendimizi motive edebiliriz."Doğum yeri: SamsunDoğum tarihi: 17.08.1979Eğitimi: İTÜ Makina mühendisliği,ABD'de tarım makinaları üzerine master.Aile Hayatı: Selda Hanım ile 28 Nisan 2012'de evlendi. Poyraz ve Yağmur'un babası.İlk derbisi: 3 Mart 2013 (Beşiktaş-F.Bahçe)FIFA kokardı: 2013 (8 sezon)Süper Lig: 161 maç1. Lig: 56 maçAvrupa: 16 maç