Mete Gazoz, yarı finale yükseldi!

Milli okçumuz Mete Gazoz, dünya 1 numarası Brady Ellison'ı 7-3 mağlup ederek 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda yarı finale yükseldi.

Mete Gazoz, yarı finale yükseldi!
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 8. gününde klasik yay bireysel kategorisinde mücadele eden milli okçu Mete Gazoz, yarı finale çıktı.

Yumenoshima Okçuluk Alanı'nda 29 Temmuz Perşembe günü yapılan ilk tur maçında Lüksemburglu Jeff Henckels'i, ikinci tur müsabakasında ise Avustralyalı Ryan Tyack'ı yenen Mete Gazoz, son 16 turuna yükselmişti.

Milli okçu, sabah seansında son 16 turunda Avustralyalı Taylor Worth'u geçerek çeyrek finale kaldı. 22 yaşındaki Mete Gazoz, bu turda da dünya sıralamasında 1 numara olan ABD'li Brady Ellison ile karşı karşıya geldi.

İlk seri seti 2-0 alan Mete, 2. sette iyi bir performans sergilemesine rağmen 1-1 eşitlikle ayrıldı. Üçüncü sette rakibinin attığı 8'i değerlendiremeyen Mete Gazoz, durumun 3-3'e gelmesini engelleyemedi.

Güçlü rakibi karşısında motivasyonunu kaybetmeyen milli sporcu, 4 ve 5. setleri 2-0'lık skorlarla aldı. Maçı 7-3 kazanan Mete, adını yarı finale yazdırdı.

Son Dakika Haberleri
Yasemin Ecem Anagöz: "Mete ile beraber büyüdük, tarih yazdı"
Djokovic, olimpiyattan madalyasız ayrıldı!
Okçulukta tarihi başarı Tokyo 2020'de geldi!
Filenin Sultanları madalyaya inanıyor!
Gururumuzsun Mete Gazoz!
Mete Gazoz finalde, TEBRİKLER!
Filenin Sultanları TARİH yazdı
Olimpiyat köyünde pozitif test sayısı 241 oldu
Tokyo 2020'de güreşçilerimiz sahne alıyor
Britanya dünya rekoru kırarak 4x100'ü kazandı
Sporx Anasayfasına Dön
Futbol
Spor Toto Süper Lig Spor Toto TFF 1.Lig TFF 2.Lig TFF 3.Lig İngiltere Premier Lig İspanya La Liga İtalya Serie A Almanya Bundesliga Fransa League 1
Basketbol
Türkiye Basketbol Ligi Kadınlar Basketbol Ligi NBA THY Euroleague Eurocup Dünya Basketbol Şampiyonası
Diğer
TV'de Bugün Puan Durumu Fikstür Sporx Espor Sporx TV Sporx Ekstra At Yarışı
SPORX
Bize Ulaşın Künye Kariyer Mobil Son Dakika Spor About Us Yasal Uyarı Çerez Politikaları Kurumsal
Uygulamalarımız
Apple Store Google Play