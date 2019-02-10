  •  
    Yeni saç stiliyle bugün "Tek rakibim Leo Messi"
  •  
    Seyrantepe'ye 10 ekip! İki yıldıza yakın markaj
  •  
    Çelikler'in Burak Yılmaz iddiası: Bundan sonra...
  •  
    Tolgay da çok şaşırttı! Hiç, hiç, hiç ve yine yok
  •  
    Kayseri maçının sonrası Soldado'ya yeni FATURA

Mete Gazoz ve Ecem Anagöz dünyada yılın sporcusu!

Milli okçular Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz, kategorilerinde dünyada yılın sporcusu seçildi.

Kaynak: AA
Mete Gazoz ve Ecem Anagöz dünyada yılın sporcusu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Şubat 2019 13:28
Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Dünya Okçuluk Federasyonu tarafından her yıl düzenlenen ve internet oylamasıyla belirlenen yılın sporcusu ödüllerinde sahipler belli oldu.

Klasik yayda erkeklerde Mete Gazoz, kadınlarda ise Yasemin Ecem Anagöz yılın sporcusu ödülüne layık görüldü.

Mete Gazoz, geçen yıl Avrupa Gençler Şampiyonası'nda üç altın madalya kazanmış, Dünya Kupası'nın 4. ayağında, Akdeniz Oyunları'nda ve Avrupa Grand Prix müsabakalarında zirveyi rakiplerine bırakmamıştı.

Yasemin Ecem Anagöz ise Polonya'nın Legnica kentinde gerçekleştirilen Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak adından söz ettirmişti.

İki milli sporcu, ayrıca 2018'de kırdıkları rekorlarla da gündeme gelmişti.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için