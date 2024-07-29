Mete Gazoz, son 16 turunda!

Son Olimpiyat Şampiyonu okçumuz Mete Gazoz, bireysel erkekler son 32 turundaki Çin Taipeili rakibi Chih-Chun Tang'ı 6-2 yenerek son 16 turuna yükseldi.

Mete Gazoz, son 16 turunda!
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli okçu Mete Gazoz, son 16 turuna çıktı.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Invalides alanında gerçekleştirilen müsabakalarda klasik yay ilk turda Şilili Andres Gallardo Ferrada'yı 6-0 mağlup eden Mete Gazoz, ikinci turda Tayvanlı Chih-Chun Tang ile karşı karşıya geldi.

Rakibini 30-29, 28-27, 27-28 ve 30-29'luk setler sonucunda 6-2 mağlup eden Mete Gazoz son 16 turuna yükselme başarısı gösterdi.

Milli okçu, bu turda 4 Ağustos Pazar günü Fransız Thomas Chirault ile karşılaşacak.

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