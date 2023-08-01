Mete Gazoz, sıralama atışlarında onuncu

Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda Mete Gazoz, erkekler klasik yay sıralama atışlarında 10. oldu

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Mete Gazoz, sıralama atışlarında onuncu
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01 Ağustos 2023 16:50
Almanya'da düzenlenen Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda klasik yay kategorisinde sıralama atışları gerçekleştirildi.

Başkent Berlin'de yapılan şampiyonada milli okçu Mete Gazoz, erkeklerde sıralama atışlarını 669 puanla 10. sırada tamamladı. Aynı kategoride Ulaş Berkim Tümer 17'nci, Muhammed Abdullah Yıldırmış ise 73. sırada yer aldı.

Mete, Ulaş Berkim ve Muhammed Abdullah'tan oluşan Klasik Yay Erkek Milli Takımı, toplam 1976 puanla 7. sırayı elde etti.

Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz, erkekler klasik yay ilk tur mücadelesinde, sıralama atışlarında 103. olan El Salvadorlu Oscar Ticas ile karşılaşacak.

Kadınlar klasik yay sıralama atışlarında ise Fatma Maraşlı 42'nci, Gülnaz Büşranur Coşkun 86'ncı, Ezgi Başaran 98. oldu. Fatma, Gülnaz Büşranur ve Ezgi'nin yer aldığı Klasik Yay Kadın Milli Takımı, toplam 1832 puanla 23. sırayı aldı.

Dünya Okçuluk Şampiyonası 6 Ağustos'ta sona erecek.

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