Mete Gazoz: 'Hedefim dünya şampiyonluğu'

Okçulukta Dünya Kupası Finalleri'nde Türkiye'yi klasik yay erkeklerde temsil edecek Mete Gazoz, hedefinin şampiyonluk olduğunu söyledi.Meksika'nın Tlaxcala kentinde 14-16 Ekim'de gerçekleştirilecek finallere Dünya Kupası serisinde ilk 8'de yer alan sporcular katılacak.Erkekler klasik yay kategorisinde dünyada 3. sırada bulunan Tokyo Olimpiyatları'nın altın madalyalı okçusu Mete Gazoz, üst üste üçüncü kez finallerde madalya mücadelesi verecek.İlk yılında birinci turda elenen, geçen yıl ise üçüncü olma başarısı gösteren Mete, bu yıl gözünü altın madalyaya dikti.Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz, AA muhabirine, bu yılın kendisi için çok güzel geçtiğini söyledi.Dünya Kupası'nın tüm ayaklarına katıldığını ve ilk 8'e girmeyi başardığını dile getiren milli sporcu,diye konuştu.Mete Gazoz, önceki yıl yapılan finallerde ilk turda elendiğini, geçen yıl ise üçüncü olduğunu anımsatarak, "Finallerde hedefim bu sefer şampiyon olmak." ifadesini kullandı.Finallere kalan diğer 7 sporcunun da birbirinden zorlu rakipler olduğunu aktaran Mete Gazoz, şunları kaydetti: