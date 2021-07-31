Mete Gazoz finalde, TEBRİKLER!

Milli okçumuz Mete Gazoz, yarı finalde Japonya'dan Takaharu Furukawa'yı mağlup ederek finale yükseldi.

Mete Gazoz finalde, TEBRİKLER!
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 8. gününde klasik yay bireysel kategoride mücadele eden milli sporcu Mete Gazoz, finale çıkarak okçulukta Türkiye'ye tarihindeki ilk olimpiyat madalyasını getirmeyi garantiledi.

Yumenoshima Okçuluk Alanı'nda 29 Temmuz Perşembe günü yapılan ilk tur maçında Lüksemburglu Jeff Henckels'i, ikinci tur müsabakasında ise Avustralyalı Ryan Tyack'ı yenen Mete Gazoz, son 16 turuna yükselmişti.

Milli okçu, sabah seansında son 16 turunda Avustralyalı Taylor Worth'u geçerek çeyrek finale kaldı. 22 yaşındaki Mete Gazoz, bu turda da dünya sıralamasında 1 numara olan ABD'li Brady Ellison'u eledi ve yarı finale adını yazdırdı.

Bu turda Londra 2012'de bireyselde gümüş madalya alan Japon Takaharu Furukawa ile karşılaşan dünya 4 numarası milli okçu, müsabakaya iyi başladı ve ilk seti 2-0 aldı. İkinci seti de önde bitiren milli okçu, durumu 4-0'a getirdi.

Üçüncü sette iki sporcu da iyi atışlar yaptı. 29-29 biten set sonucunda Mete 5-1 üstünlük kurdu. Maçı kazanması için 1 puana ihtiyacı olan Mete, 4. sete üst üste 2 kez 10 atarak başladı. Finale çıkması için son atışında 9 puan alması gereken Mete, 8 atınca seti kaybetti ve durum 5-3'e geldi.

Beşinci sette konsantrasyonunu koruyan Mete, 3 atışında da 10 puanı buldu. Seti 2-0 alan milli sporcu, maçı da 7-3 kazandı ve finale çıktı.

Mete, finalde İtalyan Mauro Nespoli ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka TSİ 10.45'te başlayacak.

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