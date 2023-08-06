Mete Gazoz dünya şampiyonu!

Milli okçu Mete Gazoz, Almanya'da düzenlen Dünya Okçuluk Şampiyonası erkekler klasik yay finalinde Kanadalı Eric Peters'i 6-4 yenerek altın madalya kazandı.



Başkent Berlin'de yapılan şampiyonada çeyrek finalde Şili'den Ricardo Soto'yu 6-2 mağlup eden milli sporcu, adını son 4 isim arasına yazdırdı.



Yarı finalde Brezilyalı Marcus D'Almeida'yı 7-3 yenen Mete, adını hem finale yazdırdı hem de 2024 Paris Olimpiyatları'na kota aldı.



Mete, finalde ise Kanadalı Eric Peters'i 6-4 yenerek, dünya şampiyonu oldu.



"GEZEGENDEKİ EN İYİ OKÇUYUM"



Mete Gazoz, şampiyonluk sonrası, "Çok iyi, çok güzel oldu. Berlin'i çok seviyorum, şu anda daha da çok seviyorum." dedi.



Milli sporcu sözlerine, "Anlamı çok büyük benim için. Dünkü takım kupası bence daha değerli bundan. Ben dün ağlamadım finallerim var diye, ağlamak da istemiyorum." diye devam etti.



Mete Gazoz son olarak, "Bu gezegendeki en iyi okçu bendim, bundan sonra da ben olacağım." sözlerini sarf etti.



