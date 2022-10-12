Mete Gazoz, Dünya Kupası için yola çıktı!

Mete Gazoz, 2022 Dünya Kupası Finali için Meksika'ya gitti. Milli okçumuz, hedefi 12'den vurmak için hazır.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Mete Gazoz, Dünya Kupası için yola çıktı!
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12 Ekim 2022 16:04
Olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz, 2022 Dünya Kupası Finali için Meksika'ya gitti.

Meksika'nın Tlaxcala şehrinde 14-16 Ekim'de gerçekleşecek finaller için Mete Gazoz'a antrenörü Göktuğ Ergin eşlik etti.

Milli sporcu, 2022 Dünya Kupası Finali için gittiği Meksika'da madalya mücadelesi verecek.

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