Mete Gazoz bu kez bronz madalya aldı

Olimpiyat şampiyonu sporcumuz Mete Gazoz, Dünya Okçuluk Kupası Finalleri'nde üçüncü oldu

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Mete Gazoz bu kez bronz madalya aldı
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01 Ekim 2021 00:02
Olimpiyat şampiyonu milli sporcu Mete Gazoz, katıldığı 2021 Dünya Okçuluk Kupası Finalleri'nde üçüncülük elde etti.

ABD'nin Güney Dakota eyaletindeki Yankton kentinde düzenlenen organizasyona Mete Gazoz, çeyrek finalden başladı.

Bu turda Virgin Adaları'ndan Nicholas D'amour'u 6-4 yenen 22 yaşındaki milli okçu, son 4 sporcu arasına adını yazdırdı.

Mete Gazoz, yarı finalde ise ABD'li Jack Williams'a 7-3 mağlup oldu. Üçüncülük maçında Hindistanlı Atanu Das'ı 6-0'lık skorla geçen Mete Gazoz, turnuvayı üçüncü sırada bronz madalyayla tamamladı.


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