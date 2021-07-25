Mete Gazoz bireyselde üçüncü tura yükseldi

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 6. gününde mücadele eden milli okçu Mete Gazoz, son 16 turuna çıktı.
Yumenoshima Okçuluk Alanı'nda yapılan müsabakalarda Mete, ilk turda Lüksemburglu Jeff Henckels'i 6-0'lık net bir skorla mağlup etti. İkinci turda takımlarda olimpiyat üçüncülüğü bulunan dünya şampiyonu Avustralyalı sporcu Ryan Tyack ile karşı karşıya geldi.
Müsabakanın ilk seti 1-1 beraberlikle tamamlandı. İkinci ve üçüncü seti 2-0 alan Mete Gazoz, 5-1 öne geçti. Sonraki setlerde rüzgar etkisini artırınca milli sporcu kısa süreliğine istediği atışları yapamadı. Dördüncü seti 2-0 kaybeden Mete, 5. seti 2-0 almasını bildi ve müsabakayı 7-3 kazandı.
Mete Gazoz, son 16 turunda 31 Temmuz Cumartesi günü TSİ 04.22'de Avustralyalı Taylor Worth ile karşılaşacak.
METE GAZOZ'UN İLK AÇIKLAMASI
Mete Gazoz 3. Tur'a yükseldiği müsabaka sonrası yaptığı açıklamada, "Bu hava şartlarında çok güzel puanlar aldım. Ayın 31'inde maçlarım devam edecek. Madalya almak için gereken her şeyi yaptık, çıkıp madalyamızı alacağız" diye konuştu.