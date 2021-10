Mete Gazoz: 'Başarı, ekip sayesinde geldi'

Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ile AA Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Özhan, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan milli okçu Mete Gazoz'la bir araya geldi.



Karagöz, Genel Müdürlük'te ağırladığı Mete'ye ziyaretinden dolayı teşekkür etti.



Mete'nin başarılarından dolayı gurur duyduklarını belirten Karagöz, "Yeni nesil senin başarılarınla motive oldu. Biraz sonra kızımın okçuluk kursu başlayacak. Senin başarılarından dolayı 9 yaşındaki kızım okçuluğa yöneldi. Birçok kursun içerisinden okçulukta ısrarlı. Bunlar hepsi senin yeni nesle aktardığın şeyler." diye konuştu.



Karagöz, Mete'ye AA tarafından hazırlanan "100 Yıllık Türkiye" kitabını hediye ederek, "Bu kitabı güncellediğimiz de sen de bu kitapta yer alacaksın. Mete'nin şampiyonluğu son 100 yılda olan önemli olaylardan birisi." dedi.



"Ekip sayesinde başarı geldi"



Mete ise kabul ettiği için Karagöz teşekkür ederek, "Başarı tek benimle olan bir şey değil. Arkamızda büyük bir ekip var. Ekip sayesinde başarı geldi. Kızınızla eğer ilerlerse, ben de planlarıma doğru gidebilirsem ileride takım arkadaşı olma durumumuz var." ifadelerini kullandı.



Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Yusuf Göktuğ Ergin de AA'nın her yerde milli takımın yanında olduğunu vurgulayarak, "Biz 2013'ten beri bu işin temelini atmaya çalışıyoruz. Ekip arkadaşlarımla 2013'te göreve başladım. Anadolu Ajansı başarılıyken de başarısızken de her anımızda yanımızda. Size destekleriniz için teşekkür ediyorum." değerlendirmesini yaptı.



"Okçuluk branşı bu sene çok apayrı ve özel bir yıl geçirdi"



AA Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Özhan, Mete'ye başarılarından dolayı tebrik ederek, "Okçuluk branşı bu sene çok apayrı ve özel bir yıl geçirdi. Başarısıyla ve kendine has selamıyla Mete gençler için etkileyici bir rol model konumuna yükseldi. Şimdi bundan sonra okçuluk sporu patlayacak." diye konuştu.



Mete de iyi dilekleri için teşekkür ettiği Özhan'a ok ve yay takımı hediye etti.