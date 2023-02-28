Mete Gazoz'a şampiyonluğu getiren ok 200 bin liraya satıldı

Mete Gazoz'a olimpiyat şampiyonluğunu getiren ok, depremzedeler yararına 200 bin liraya satıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Mete Gazoz'a şampiyonluğu getiren ok 200 bin liraya satıldı
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28 Şubat 2023 15:04
Milli okçu Mete Gazoz'un altın madalya kazandığı 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda kullandığı ok, depremzedeler yararına düzenlenen açık artırmada 200 bin liradan alıcı buldu.

Olimpiyat şampiyonu Mete'nin, geliri Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen çocukların eğitiminde kullanılması için bağışladığı oku, eski milli okçu ve iş insanı Murat Akkaya satın aldı.

Murat Akkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 200 bin liraya oku satın aldığını belirterek, "Oku, Mete Gazoz'a geri bıraktım. İnşallah, ikinci olimpiyat şampiyonu olduğunda okumu alacağım." ifadelerini kullandı.

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