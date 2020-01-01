Mete Gazoz'a Olimpiyat Köyü'nde coşkulu karşılama

Türk okçuluğunun olimpiyatlardaki ilk madalyasını getiren Mete Gazozi Olimpiyat Köyü'nde coşkuyla karşılandı.

Mete Gazoz'a Olimpiyat Köyü'nde coşkulu karşılama
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'ye ilk altın madalyayı kazandıran milli okçu Mete Gazoz, Olimpiyat Köyü'nde coşkulu bir şekilde karşılandı.

Milli sporcu, Japonya'nın başkenti Tokyo'da devam eden 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nın 8. gününde klasik yay bireyselde altın madalya aldı. Bu başarı, hem Türkiye olimpiyat tarihindeki ilk okçuluk madalyası hem de Tokyo 2020'deki ilk altın madalya olarak tarihe geçti.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinin sosyal medyada paylaştığı görüntülere göre, Türkiye adına tarihi başarıya imza atan 22 yaşındaki milli sporcu, Tokyo'daki Olimpiyat Köyü'nde delegasyon, antrenör ve diğer branşlardan milli sporcular tarafından karşılandı.

Mete, kendisini tezahüratlarla bekleyen milli sporcuların arasına koşarak girdi. Mete ve diğer milli sporcuların, "Kırmızı-beyaz-en büyük-Türkiye" şeklinde tezahüratları Olimpiyat Köyü'nde yankılandı.

Milli sporcular, Mete Gazoz'un altın madalyasını bir süre şarkılarla kutladı.



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