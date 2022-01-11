Metaverse giriş, metaverse coin alma

Metaverse anlamı ne demek Türkiye ve dünya genelinde yapılıyor. Herkes metaverse coinler hangileri, metaverse coin nasıl alınır metaverse giriş nasıl gibi merak edilenleri gündeme taşıyor. Peki metaverse coin nedir? öğrenmek için haberimizi okuyabilirsiniz.
Metaverse ne demek, metaverse girişi nasıl, metaverse nasıl girilir? metaverse coinler nelerdir, meta nedir, facebook metaverse ne işe yarıyor? açıklamaları yapıldı. Metaverse vatandaşlar tarafından araştırılan konuların başında geliyor. Teknolojik gelişim olarak dünyanın beklediği yeni bir ağ olan metaverse üzerine yapılan açıklamalarla ilgili detaylar belli oldu.
METEVERSE NEDİR CEVABI
Metaverse kelime anlamı olarak 'normalin ötesinde olan' demek oluyor. Bu anlamdan yola çıkarak facebook'un alışılageldiğin dışında çok daha gerçek dışı olarak görülen çalışmalara imza atacağı tahmin edilirken sadece fiziksel olarak değil, sanal olarak görüşmeler yapıp birlikte oyun oynanabileceği, sanal dünya karakteri içinde yaşayabileceği bir dünya projesini hayata geçirmeye çalışacağı anlamına geliyor.
Facebook projesinin tamamen metaverse evrenine yoğunlaştığı haberleri uzun zamandır gündemi meşgul ediyordu. Çok da uzak olmayan bir gelecekte metaverse sayesinde artık sanal dünyanın bizzat içinde yer alarak sanal yaşam ortamları oluşturulabilecek.
METAVERSE COIN NEDİR, HANGİLERİ
Sanal dünyanın yeni projesi metaverse coin olarak gündem olan bilgiler bir anda hareketliliğe yol açtı. Metaverse coin olarak sanal gerçekliğe, NFT ve sanal eşyalara tüm kripto para birimlerinin entegre olacağı ve sanal dünyada satın alım yapılabileceği biliniyor.
İşte sayısı her geçen gün ardan metaverse coin olarak açıklanan bazı coinler şöyledir:
METAVERSE COINLER:
AXS MANA ENJ SAND WEMIX DVI ATLAS
FACEBOOK İSMİ NEDEN META OLDU?
Facebook kullanıcıları uzun yıllardır kullandıkları facebook oluşumunun adının değiştiğini öğrenince şaşırdı. Facebook neden metaverse oldu diye araştırma yapmaya başladı. Yeni teknoloji meta yönelik çalışmalar yapan facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg'in bu teknolojiye ayak uydurmak ve meta ismini daha yoğun şekilde kulaklara kazımak için bu değişikliği yaptığı tahmin ediliyor.
META NE İŞE YARAR? FACEBOOK NEDEN META OLDU?
Facebook kurucusu Mark Zuckerberg'e göre yeni açıklanan meta değişimiyle artık sanal dünyanın kapıları sonuna kadar açılmış oldu. Sanal dünyanın açılmasıyla birlikte meta büyük önem kazandı ve meta konusunda bundan sonra çok daha fazla konuşulacak.
Meta ne işe yarar? Meta normalin ötesinde olan anlamına geliyor ve sanal dünyaya giriş yapabilmek açısından büyük önem taşıyor.
Facebook neden meta oldu? Facebook'un metaverse olma nedeni gelecekte çok daha fazla duyacağımız meta kelimesine daha çabuk adapta olabilmek ve bu isim haklarının Mark Zuckerberg'in elinde olarak değerlendiriliyor.