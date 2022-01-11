Metaverse coin nedir, metaverse coin giriş?

Metaverse ne demek, metaverse girişi nasıl, metaverse nasıl girilir? metaverse coinler nelerdir, meta nedir, facebook metaverse ne işe yarıyor? açıklamaları yapıldı. Metaverse vatandaşlar tarafından araştırılan konuların başında geliyor. Teknolojik gelişim olarak dünyanın beklediği yeni bir ağ olan metaverse üzerine yapılan açıklamalarla ilgili detaylar belli oldu.Bu anlamdan yola çıkarak facebook'un alışılageldiğin dışında çok daha gerçek dışı olarak görülen çalışmalara imza atacağı tahmin edilirken sadece fiziksel olarak değil, sanal olarak görüşmeler yapıp birlikte oyun oynanabileceği, sanal dünya karakteri içinde yaşayabileceği bir dünya projesini hayata geçirmeye çalışacağı anlamına geliyor.Facebook projesinin tamamen metaverse evrenine yoğunlaştığı haberleri uzun zamandır gündemi meşgul ediyordu. Çok da uzak olmayan bir gelecekte metaverse sayesinde artık sanal dünyanın bizzat içinde yer alarak sanal yaşam ortamları oluşturulabilecek.Sanal dünyanın yeni projesi metaverse coin olarak gündem olan bilgiler bir anda hareketliliğe yol açtı. Metaverse coin olarak sanal gerçekliğe, NFT ve sanal eşyalara tüm kripto para birimlerinin entegre olacağı ve sanal dünyada satın alım yapılabileceği biliniyor.AXSMANAENJSANDWEMIXDVIATLASFacebook kullanıcıları uzun yıllardır kullandıkları facebook oluşumunun adının değiştiğini öğrenince şaşırdı. Facebook neden metaverse oldu diye araştırma yapmaya başladı. Yeni teknoloji meta yönelik çalışmalar yapan facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg'in bu teknolojiye ayak uydurmak ve meta ismini daha yoğun şekilde kulaklara kazımak için bu değişikliği yaptığı tahmin ediliyor.Facebook kurucusu Mark Zuckerberg'e göre yeni açıklanan meta değişimiyle artık sanal dünyanın kapıları sonuna kadar açılmış oldu. Sanal dünyanın açılmasıyla birlikte meta büyük önem kazandı ve meta konusunda bundan sonra çok daha fazla konuşulacak.