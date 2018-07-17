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Metalci kaynak ustası
Metalci kaynak ustası
Sanayide kaynak makinesiyle sanatsal üretimin dibine vuran kaynak ustası.
17 Temmuz 2018 17:07
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