Mesut Yılmaz için 1 dakikalık saygı duruşu

TFF, vefat eden Mesut Yılmaz için bu hafta oynanacak maçlar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını bildirdi

Haber; Sporx.com
Abone Ol
Mesut Yılmaz için 1 dakikalık saygı duruşu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Ekim 2020 13:22
Türkiye Futbol Federasyonu, vefat eden eski başbakanlardan Mesut Yılmaz için bu hafta oynanacak maçlar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını duyurdu.

İşte yapılan açıklama...

"Eski Başbakanlarımızdan Mesut Yılmaz'ın İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.

Mesut Yılmaz için 30, 31 Ekim, 1, 2 Kasım tarihlerinde oynanacak Süper Lig, TFF 1. Lig, Misli.com 2. ve 3. Lig müsabakaları öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak.

Merhum Mesut Yılmaz'a Allah'tan rahmet; ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz"



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için