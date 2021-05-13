Mesut Urgancılar: 'Tarih bu kez tekerrür etmeyecek'

Beşiktaş Genel Sekreteri Mesut Urgancılar, iki sezonda Galatasaray ile şampiyonluk yarışı verdiklerini hatırlatarak bir sosyal medya paylaşımı yaptı.



Sarı-kırmızılıların yarıştan bu kez galip ayrılamayacağını belirten Urgancılar, şu ifadeleri kullandı:



"1986-87 ve 1992-93 sezonlarında şampiyonluk yolundaki rakip yine aynı rakipti. 86-87 sezonu Malatyaspor ile, 92-93 sezonu ise 8-0 ile travmaya dönüşmüştü. Şimdi rakibin son maçı Malatyaspor ile ve averaja da ihtiyaçları var... Tarih tekerrür etmeyecek."



