Mesut Urgancılar: "Tarih bu kez tekerrür etmeyecek"

Beşiktaş Genel Sekreteri Mesut Urgancılar, şampiyonluk yarışıyla ilgili bir paylaşım yaptı.

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Mesut Urgancılar: 'Tarih bu kez tekerrür etmeyecek'
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13 Mayıs 2021 12:16
Beşiktaş Genel Sekreteri Mesut Urgancılar, iki sezonda Galatasaray ile şampiyonluk yarışı verdiklerini hatırlatarak bir sosyal medya paylaşımı yaptı.

Sarı-kırmızılıların yarıştan bu kez galip ayrılamayacağını belirten Urgancılar, şu ifadeleri kullandı:

"1986-87 ve 1992-93 sezonlarında şampiyonluk yolundaki rakip yine aynı rakipti. 86-87 sezonu Malatyaspor ile, 92-93 sezonu ise 8-0 ile travmaya dönüşmüştü. Şimdi rakibin son maçı Malatyaspor ile ve averaja da ihtiyaçları var... Tarih tekerrür etmeyecek."


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