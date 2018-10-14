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Mesut Toros: "Karşıyaka'yı hak ettiği yere getireceğiz"

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele edne Karşıyaka'da teknik direktör Aytekin Sümbül'ün yerine göreve gelen Mesut Toros, takımı hak ettiği yere getireceklerini söyledi.

Kaynak: DHA
Mesut Toros: 'Karşıyaka'yı hak ettiği yere getireceğiz'
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14 Ekim 2018 15:38
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta evinde Altındağ Belediyespor'a 1-0 yenilerek sonuncu sıraya yerleşen Karşıyaka'da teknik direktör Aytekin Sümbül'ün yerine göreve gelen Mesut Toros, takımı hak ettiği yere getireceklerini söyledi.

Yeşil-kırmızılarla sezon sonuna kadar anlaşma sağlayan deneyimli teknik adam, "Tek düşüncemiz var o da Karşıyaka'yı hak ettiği yerlere taşımak. Futbol takımımızı biliyorum. Kendi dokunuşlarımı yapacağım. Burada birlik ve beraberlik içinde çalışacağız. Çarşamba günü Kızılcabölükspor deplasmanıyla çıkışa geçmek istiyoruz" dedi.

Yarın sabah sağlık kontrolünden geçecen Mesut Toros, öğleden sonra yapılacak idmanda takımın başında yer alacak. Teknik adamlık kariyerine Altay'da başlayan Toros, Ulucakspor, Aydınspor 1923, Atillaspor, Tire 1922 ve Fethiyespor'da çalıştı.

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