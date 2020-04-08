Mesut Özil'in menajeri indirime tepki gösterdi!

Arsenal forması giyen Türk asıllı Alman milli olan Mesut Özil'in menajeri Erkut Söğüt, koronavirüs salgını sonrasında oyunculardan ekonomik fedakarlıklar yapmalarını istemelerinin yanlış olduğunu belirtti ve tepki gösterdi.
YAPILABİLECEK TEK ŞEY ERTELEME
Şu andaki durum kolay değil ancak kulüpler oyuncularla ve temsilcileriyle doğrudan konuşmaya başlamalı. Şu anda bu eksiklik var ve yapılabilecek tek şey de, erteleme.
3 AYLIK BİR GECİKMEYE İHTİYAÇLARI VAR
Kulüpler bir başlangıç yapıp, haydi ödemeleri sene sonuna ya da gelecek seneye erteleyelim diyebilir. Bunu söylerlerse, kulüpler ve oyuncular kolayca anlaşır. Kulüplerin nakit problemi olmayacak, sadece 3 aylık bir gecikmeye ihtiyaçları var. Erteleme herkesi koruyor.
GEREKİRSE MAAŞ KESİNTİLERİ GÖRÜŞÜLEBİLİR
Almanya ve Avustralya'da bir kulüp yüzde 50, bir başka kulüp yüzde 20 erteleme yaptı benim oyuncumlar. Başka bir kulüp hiç yapma ihtiyacı duymadı. Eğer gerekirse, sonrasında maaş kesintileri görüşülebilir.
MENAJERLER DIŞARIDA BIRAKILMIŞ DURUMDA
Şu anda maaşlarla ilgili görüşmeler yapılıyor ancak menajerler dışarıda bırakılmış durumda. Sonuçta ne olursa olsun, bizim vasıtamızla olacak. En önemli şey adil, şeffaf ve dürüst olmak.
FİNANSAL ETKİLERİ GÖREMİYORUZ
Ben maaş kesintisi önermiyorum çünkü lig ne zaman başlayacak, bilmiyoruz. Belki de kulüpler televizyon ve sponsorluk paralarını alacaklar. Tam olarak finansal etkinin ne olacağını, 3-6 aylık etkilerini göremiyoruz.
"AÇGÖZLÜ" OYUNCULARI HEDEF ALMAK KOLAY
İngiltere'de politikacılar oyunculardan üzerine düşeni yapmalarını istiyor ancak kendi sağlık personellerini koruyamıyorlar. Premier Lig'in "açgözlü" oyuncularını hedef almak kolay fakat bu oyuncuların çoğu sosyal sorumluluk projelerinde ve yardımlar yapıyor.
BİRÇOĞU KAR EDİYOR
Premier Lig'de kulüpler, kendilerini gösterdikleri kadar kötü bir durumda değiller. Birçoğu kar ediyor, nakit rezervleri de var. Bazı kulüp sahipleri takımları sanki PlayStation'daymış gibi yönetiyor. Sadece kazanmak istiyorlar ve ne kadar para kaybettikleri de umurlarında değil.
FİNANSAL FAIR PLAY DEĞİŞECEK
Finansal Fair Play kuralları değişecek çünkü kulüpler çok büyük borçlarla boğuşacak. Ancak bu sezon bitirilmeli, umarım ki bu sezon birkaç ay içinde sona erer.
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YAPILABİLECEK TEK ŞEY ERTELEME
Şu andaki durum kolay değil ancak kulüpler oyuncularla ve temsilcileriyle doğrudan konuşmaya başlamalı. Şu anda bu eksiklik var ve yapılabilecek tek şey de, erteleme.
3 AYLIK BİR GECİKMEYE İHTİYAÇLARI VAR
Kulüpler bir başlangıç yapıp, haydi ödemeleri sene sonuna ya da gelecek seneye erteleyelim diyebilir. Bunu söylerlerse, kulüpler ve oyuncular kolayca anlaşır. Kulüplerin nakit problemi olmayacak, sadece 3 aylık bir gecikmeye ihtiyaçları var. Erteleme herkesi koruyor.
GEREKİRSE MAAŞ KESİNTİLERİ GÖRÜŞÜLEBİLİR
Almanya ve Avustralya'da bir kulüp yüzde 50, bir başka kulüp yüzde 20 erteleme yaptı benim oyuncumlar. Başka bir kulüp hiç yapma ihtiyacı duymadı. Eğer gerekirse, sonrasında maaş kesintileri görüşülebilir.
MENAJERLER DIŞARIDA BIRAKILMIŞ DURUMDA
Şu anda maaşlarla ilgili görüşmeler yapılıyor ancak menajerler dışarıda bırakılmış durumda. Sonuçta ne olursa olsun, bizim vasıtamızla olacak. En önemli şey adil, şeffaf ve dürüst olmak.
FİNANSAL ETKİLERİ GÖREMİYORUZ
Ben maaş kesintisi önermiyorum çünkü lig ne zaman başlayacak, bilmiyoruz. Belki de kulüpler televizyon ve sponsorluk paralarını alacaklar. Tam olarak finansal etkinin ne olacağını, 3-6 aylık etkilerini göremiyoruz.
"AÇGÖZLÜ" OYUNCULARI HEDEF ALMAK KOLAY
İngiltere'de politikacılar oyunculardan üzerine düşeni yapmalarını istiyor ancak kendi sağlık personellerini koruyamıyorlar. Premier Lig'in "açgözlü" oyuncularını hedef almak kolay fakat bu oyuncuların çoğu sosyal sorumluluk projelerinde ve yardımlar yapıyor.
BİRÇOĞU KAR EDİYOR
Premier Lig'de kulüpler, kendilerini gösterdikleri kadar kötü bir durumda değiller. Birçoğu kar ediyor, nakit rezervleri de var. Bazı kulüp sahipleri takımları sanki PlayStation'daymış gibi yönetiyor. Sadece kazanmak istiyorlar ve ne kadar para kaybettikleri de umurlarında değil.
FİNANSAL FAIR PLAY DEĞİŞECEK
Finansal Fair Play kuralları değişecek çünkü kulüpler çok büyük borçlarla boğuşacak. Ancak bu sezon bitirilmeli, umarım ki bu sezon birkaç ay içinde sona erer.
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