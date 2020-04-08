Mesut Özil'in menajeri indirime tepki gösterdi!

Arsenal forması giyen Türk asıllı Alman milli olan Mesut Özil'in menajeri Erkut Söğüt, koronavirüs salgını sonrasında oyunculardan ekonomik fedakarlıklar yapmalarını istemelerinin yanlış olduğunu belirtti ve tepki gösterdi.Şu andaki durum kolay değil ancak kulüpler oyuncularla ve temsilcileriyle doğrudan konuşmaya başlamalı. Şu anda bu eksiklik var ve yapılabilecek tek şey de, erteleme.Kulüpler bir başlangıç yapıp, haydi ödemeleri sene sonuna ya da gelecek seneye erteleyelim diyebilir. Bunu söylerlerse, kulüpler ve oyuncular kolayca anlaşır. Kulüplerin nakit problemi olmayacak, sadece 3 aylık bir gecikmeye ihtiyaçları var. Erteleme herkesi koruyor.Almanya ve Avustralya'da bir kulüp yüzde 50, bir başka kulüp yüzde 20 erteleme yaptı benim oyuncumlar. Başka bir kulüp hiç yapma ihtiyacı duymadı. Eğer gerekirse, sonrasında maaş kesintileri görüşülebilir.Şu anda maaşlarla ilgili görüşmeler yapılıyor ancak menajerler dışarıda bırakılmış durumda. Sonuçta ne olursa olsun, bizim vasıtamızla olacak. En önemli şey adil, şeffaf ve dürüst olmak.Ben maaş kesintisi önermiyorum çünkü lig ne zaman başlayacak, bilmiyoruz. Belki de kulüpler televizyon ve sponsorluk paralarını alacaklar. Tam olarak finansal etkinin ne olacağını, 3-6 aylık etkilerini göremiyoruz.İngiltere'de politikacılar oyunculardan üzerine düşeni yapmalarını istiyor ancak kendi sağlık personellerini koruyamıyorlar. Premier Lig'in "açgözlü" oyuncularını hedef almak kolay fakat bu oyuncuların çoğu sosyal sorumluluk projelerinde ve yardımlar yapıyor.Premier Lig'de kulüpler, kendilerini gösterdikleri kadar kötü bir durumda değiller. Birçoğu kar ediyor, nakit rezervleri de var. Bazı kulüp sahipleri takımları sanki PlayStation'daymış gibi yönetiyor. Sadece kazanmak istiyorlar ve ne kadar para kaybettikleri de umurlarında değil.Finansal Fair Play kuralları değişecek çünkü kulüpler çok büyük borçlarla boğuşacak. Ancak bu sezon bitirilmeli, umarım ki bu sezon birkaç ay içinde sona erer.