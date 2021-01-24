Mesut Özil'in maaşı ne kadar? (Fenerbahçe YENİ transfer) Mesut Özil'in bonservisi ne kadar, kaç para?

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Mesut Özil'in Fenerbahçe'de alacağı maaş belli oldu. Arsenal'den Fenerbahçe'ye transfer olan Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, hayalini kurduğu Fenerbahçe formasına kavuştu. Merak edilen konulardan biri Mesut Özil'in Fenerbahçe'de alacağı ücret ve bonservis bedeli ödenip ödenmeyeceği oldu. Fenerbahçe, Mesut Özil transferi için Arsenal'e bonservis bedeli ödemeyecek. Mesut Özil, Fenerbahçe'de önemli bir sözleşmenin altına imza atacak. İşte Mesut Özil'in maaşı...32 yaşındaki Mesut Özil, Fenerbahçe'ye transfer hayalini gerçekleştirdi. Mesut Özil'in Fenerbahçe'de kazanacağı ücret de belli oldu. Maç başı ve primler hariç 32 yaşındaki futbolcunun senelik 4 milyon euro kazanacak. Mesut Özil maç başı 25 bin euro kazanacak. Yıldız oyuncunun lig şampiyonluğu için 500 bin euro, Şampiyonlar Ligi'ne katılım halinde de 250 bin euro bonus alacak. Ayrıca 5 milyon euro imza parası Mesut Özil'e 3 yılda taksitlerle ödenecek. Mesut Özil'in ücretinin bir kısmını sponsorlar ödeyecek. Bu arada Mesut Özil, Arsenal'deki 8 milyon euroluk alacağının 3 milyon euroluk kısmından vazgeçerek, 5 milyon euroya ayrılmayı kabul etti.İstanbul'a gelişinin ardından FBTV'nin sorularını cevaplayan Mesut Özil, "Çok heyecanlıyım. Ben her zaman Fenerbahçeliydim. Bir rüya benim için de gerçekleşiyor artık, tek Fenerbahçe için değil. Formamı giymeye, takım arkadaşlarımla inşallah başarılı oluruz. Heyecandan bir şey diyemiyorum. Her şey çok güzel olacak" dedi.Fenerbahçe taraftarına teşekkür eden Mesut Özil, "Allah razı olsun Fenerbahçe taraftarından. Fenerbahçeli olarak biliyoruz ne kadar büyük camia olduğumuzu. Gösterdiler yine. Çok mutluyum. Hayırlısı olsun" şeklinde konuştu.Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, yeni transferleri Mesut Özil'i havaalanında karşıladı ve sıcağı sıcağına açıklamalarda bulundu. Mesut Özil'in evine geldiğini söyleyen Belözoğlu, "Mesut için Fenerbahçe için hayırlı bir süreç olur umarım. Ailesi ve kendisi evlerine, memleketlerine hoş geldiler. Çok şey var Mesut için öncelikle. Koskoca Fenerbahçe camiasının düşüncesi ortak. Mesut'un hayali, Fenerbahçelilerin hayali gerçek oluyor." dedi.Mesut Özil ile birlikte kupalar kazanacaklarını söyleyen Emre Belözoğlu, "Nice kupalar kazanacağımız seneler geçireceğiz birlikte. Mesut, dünya ve ülke futbolunun en büyük isimlerinden biri. Taraftarlar müsterih olsun. İyi bir takımımız var. Mesut ile birlikte çok daha güçlü olacağız. 1-2 günlük bir süreç var. Sonra her şeyi açıklayacağız." ifadelerini kullandı.Mesut Özil sosyal medyada da büyük kitleler tarafından takip ediliyor. Sosyal medyayı düzenli olarak kullanan Mesut Özil'in 3 farklı platformdaki takipçi sayısı toplam 87 milyona çıktı. 32 yaşındaki futbolcunun instagram'da 23.1, twitter'da 25.6, facebook'ta ise 38.3 milyon takipçisi bulunuyor.Mesut Özil kariyerinde birçok kupa kazandı. Kazandığı kupalar ve oynadığı takımlarla öne çıkan Mesut Özil kariyeri boyunca bir Dünya Kupası olmak üzere 13 kupa aldı. 32 yaşındaki futbolcu Real Madrid ile İspanya Şampiyonu olurken, aynı zamanda Süper Kupa'yı da kazanmıştı.GÜRCAN BİLGİÇ: Bir rüya gerçekleşti. Evinde Dünya Kupası sevinç fotoğrafı olan, Bundesliga, La Liga ve Premier Lig'den hatıra formaları olan bir oyuncu. Hem camiaya hem de takıma güven veren, zor anlarda devreye girecek, gerçek bir yıldız alınıyor. Takıma neler katacağını hayal ediyoruz ama gerçekler için bekleyeceğiz. Uzun zamandır oynamıyor, fizik olarak ne durumda bilmiyoruz. Yetenek kaybolmaz ama kış şartları, Süper Lig'in sertliği, rakiplerin dikkatini üstüne toplayacak olması Mesut'u zor sınavlara sokacak.ALİ GÜLTİKEN: F.Bahçe'yi Avrupa'da ve dünyada isim olarak gündeme getiriş şekliyle önemli bir marka yüzü olur.Taraftara ve camiaya da heyecan getirir. Sağlıklı bir Mesut'un büyük katkısı olacaktır.