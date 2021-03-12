Mesut Özil'in koltuk değneği tedbir amaçlı

Mesut Özil, takım arkadaşı Mert Hakan Yandaş ile birlikte koltuk değnekleri ile görüntülenmişti. O görüntü sonrası detaylar ortaya çıktı.

Haber; Sabah
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Mesut Özil'in koltuk değneği tedbir amaçlı
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12 Mart 2021 11:59
Antalyaspor maçında ayak bileğinden sakatlanan Mesut Özil, takım arkadaşı Mert Hakan Yandaş ile birlikte koltuk değnekleri ile görüntülenmişti.

Yıldız oyuncunun koltuk değneklerini bileğini zorlamamak için doktorunun tavsiyesiyle tedbir amaçlı kullandığı belirlendi.

Sol ayak bileği bağlarında yırtık oluşan Mesut'un tedavisine yoğun şekilde devam edilirken, sahalara dönüşünün en az 1 ayı bulacağı ifade edildi.



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