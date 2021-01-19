Mesut Özil'in karantinası başladı!

Fenerbahçe'nin Arsenal'den transfer ettiği yıldız futbolcu Mesut Özil, 5 günlük karantina sürecine girdi.Türk asıllı Alman futbolcunun, eşi Amine Gülşe'nin annesinin Başakşehir'deki evinde bu süreci geçireceği öğrenildi.Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Mesut Özil'in sarı - lacivertlilere transferi üzerine şu ifadeleri kullandı;"Cruyff'ün çok önemli bir sözü vardır. Futbol basittir, biz zorlaştırırız der. Mesut, stop pas yapar, kafa hep yukarıdadır. Bir Alex ve Hagi beklemeyin Mesut'tan, o kadar gol atamaz. Mesut'tan 25 tane yapıştırmasını beklemeyin. Ama 40 gole katkı sağlar. Problemsiz bir oyuncu aldı Fenerbahçe. Duygusal bir isim, 3-4 maç sallansa üzülebilir. Kaleyi gördüğünde her şeyi yaratabilecek bir isim. Pas şiddetini dünyada en iyi uygulayan 3 oyuncudan birisidir. Klas bir oyuncudur. Arkası ve yanları da doldurulmalıdır. 4-3-3'e dönüldüğünde sağ kenarda da kullanıldı Almanya'da."