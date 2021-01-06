Mesut Özil'in Fenerbahçelileri heyecanlandıran paylaşımı

Fenerbahçelilerin hayallerini süsleyen Mesut Özil, yaptığı Instagram paylaşımıyla sarı lacivertlileri heyecanlandırdı.Mesut Özil'in yapğtığı İstanbul paylaşımına eşi Amine Gülşe kalplerle karşılık verirken Arsenal'in Yunan savunmacısı Sokratis, göz kırpma ifadesi göndererek heyecan seviyesini artırdı.Mesut Özil'in bu paylaşımı ve yakın çevresinin paylaşıma verdiği reaksiyonlar bir anda sosyal medyada Fenerbahçe taraftarının en çok konuştuğu haber haline geldi.Öte yandan kısa süre önce yönetici Selahattin Baki yaptığı açıklamada "Bir taraftar olarak ben de çok isterim ancak ekonomi var" sözleriyle transferin olabilmesi ile ilgili son bilgiyi vermişti.Fenerbahçe başkanı Ali Koç da Mesut Özil'in transfer edilme ihtimalini 'Güzel bir rüya' olarak nitelemişti.Fenerbahçe taraftarı olduğunu daha önce açıklayan Mesut Özil'in kadro dışı kaldığı Arsenal'deki sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.