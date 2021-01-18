Mesut Özil'in evi nerede? Mesut Özil nerede oturuyor? İstanbul'da evi var mı?

Londra'dan İstanbul'a taşınan Mesut Özil'in Kısıklı'da yaptırdığı villadaki çalışmalar devam ediyor. Buranın inşaatı bittikten sonra eşi Amine Gülşe ve kızı Eda ile birlikte yaşayacaklar

18 Ocak 2021 18:33
Mesut Özil'in evi nerede? Mesut Özil nerede oturuyor? İstanbul'da evi var mı?
Londra'dan ayrılan ve Fenerbahçe'ye transferi sonrasında İstanbul'da yaşayacak olan Mesut Özil, yeni evinin inşaatı tamamlandıktan sonra buraya yerleşecek. İnşaat bitene kadar ise geçici olarak bir akrabasının yanında kalacak. Mesut Özil'in İstanbul'da nerede oturduğu merak ediliyordu.
Mesut Özil'in, Kısıklı'da yaptırdığı villadaki çalışmalar son hızıyla sürüyor. Eşi Amine Gülşe ile birlikte yaşayacağı eve çok önem verdiği bilinen Mesut Özil'in, Elif Dürüst'ün Çamlıca'daki tripleks villasını 10 milyon dolara satın almıştı. Bir mimarla anlaşan çiftin, şimdilerde evi kendi zevklerine göre dekore ettirdiği belirtilmişti. Mesut Özil'in yenilettiği villa için yapılan çalışmalar sosyal medyaya düştü.

MESUT ÖZİL, ÇAMLICA'DA OTURACAK
Bir mühendislik firması, "Mesut ÖZİL, Çamlıca Kısıklı Villa projesi, Zemin Etüt Raporu Arazi Çalışmaları" notuyla bu fotoğrafları paylaştı. Paylaşım ve fotoğraflar Fenerbahçeli taraftarlarca yoğun ilgi gördü.


Mesut, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde FBTV'ye yaptığı açıklamada, "Çok heyecanlıyım. Çünkü ben her zaman Fenerbahçeliydim. Sadece Fenerbahçe için değil, benim için de bir rüya gerçekleşiyor. Formayı giymeyi bekliyorum, takım arkadaşlarımla inşallah başarılı oluruz. Heyecandan başka bir şey diyeceğim yok... İnşallah her şey güzel olacak, hayırlısı olsun." ifadelerini kullandı. 

Fenerbahçe taraftarının kendisine desteğiyle ilgili olarak ise Mesut, "Allah razı olsun onlardan. Her zaman beni destekliyorlar. Fenerbahçeli olarak her zaman biliyoruz ne kadar büyük camia olduğunu. Yine gösterdiler. Çok mutluyum, inşallah teşekkürlerimi onlara sahada sunarım. Hayırlısı olsun." şeklinde konuştu. 

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu ise şunları söyledi:

"Ümit ederim, Mesut için ve Fenerbahçe için hayırlı bir süreç olur. Hem kendisine hem ailesine memleketlerine, evlerine 'hoş geldiler' diyorum. Mesut için söylenecek çok fazla söz var ama benim söyleyeceklerim sanırım tüm büyük Fenerbahçe camiasının ortak düşünceleri olacak. Mesut'un çocukluğunun hayali, tüm Fenerbahçelilerin de rüyası inşallah gerçekleşecek. İnşallah beraberce nice kupalar kazanacağımız seneler yaşarız. Mesut ülke futbolunun, dünya futbolunun gördüğü en büyük yıldızlardan biri. Taraftarımız müsterih olsunlar, iyi bir takımımız var. Mesut'un da gelmesiyle inşallah çok güzel günler, çok büyük kupalar kazanacağız. Önümüzde 2-3 günlük süremiz var. Ondan sonra gerekli açıklamaları hep beraber yaparız."  

MESUT ÖZİL'İN LONDRA'DAKİ EVİ

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