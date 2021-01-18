Mesut Özil'in eşi kimdir? Mesut Özil kiminle evlidir? Kaç çocuğu vardır?

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil'in eşinin kim olduğu merak ediliyor. Mesut Özil, Amine Gülşe ile evlidir ve 1 çocuğu vardır.

18 Ocak 2021 17:17
Mesut Özil'in eşi kimdir? Mesut Özil kiminle evlidir? Kaç çocuğu vardır?
Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil'in gelişi sonrasında Türk asıllı yıldız futbolcunun eşi de merak edilmeye başlandı. Amine Gülşe ile ilgili Amine Gülşe kimdir, Mesut'un kaç çocuğu vardır sorularına yanıt aranmaya başlandı.

2019 yılında Mesut Özil ile nikah masasına oturan Amine Gülşe, 1 çocuk sahibidir. Mesut ile Amine'nin Eda isminde bir kız çocukları vardır
 AMİNE GÜLŞE KİMDİR?
2014 Miss Turkey birincisi Amine Gülşe, 2019 yılında yıldız futbolcu Mesut Özil ile dünya evine girmişti. Özil çiftinin Fenerbahçe'yle transfer görüşmeleri için Türkiye'ye gelmesiyle birlikte en çok araştırılan isimlerden biri olan Amine Gülşe kimdir? Mesut Özil'in kaç çocuğu vardır? İşte merak edilenler

Amine Gülşe Özil 30 Nisan 1993 tarihinde Göteborg, İsveç'te dünyaya geldi. Irak Türkmeni kökenli, İsveç vatandaşı olan Amine Gülşe, oyuncu ve mankendir.

MESUT ÖZİL, AMINE GÜLŞE INSTAGRAM KAHVE POZU



AMİNE GÜLŞE HAYATI VE KARİYERİ

2014 Türkiye Güzellik Kraliçesi Yarışması olan ve finali İstanbul'da gerçekleşen Miss Turkey yarışması birincisidir. Miss Turkey 2014 tacını bir önceki yılın birincisi Rüveyda Öksüz'den alan ve aday numarası 4 olan Gülşe Türkiye'ni Miss World'de temsil edecektir. İyi seviyede Türkçe, İngilizce, İsveççe ve İspanyolca konuşabilmektedir.

AMİNE GÜLŞE BOYU VE KİLOSU

International High School Of The Gothenburg Region mezunu olan Gülşe üniversite eğitimi almak da istemektedir. 1.78 boyunda ve 55 kilo olan 90-62-92 vücut ölçülerine sahiptir.

6 Haziran 2019 da futbolcu Mesut Özil ile evlendi. 30 Mart 2020 tarihinde Londra'da Eda ismini koydukları bir kız çocuğu dünyaya getirdi.



AMİNE GÜLŞE NERELİ?

Baba tarafından Kerküklü Irak Türkmeni, anne tarafından ise İzmir, Bergamalıdır. (Amine Gülşe'nin instagram hesabı)

AMİNE GÜLŞE DİZİLERİ

Asla Vazgeçmem (2015-2016) - Dizi, Nur Demiran Kozan / Nur Demiran Sancaktar İkisini de Sevdim (2017) - Dizi, Suna

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