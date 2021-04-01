Mesut Özil'in dönüş maçı belli oldu!

Antalyaspor maçında bileğinden sakatlanan Mesut Özil sahalara dönüyor. Milli arada tedavisine yoğun şekilde devam edilen Özil'in Yeni Malatyaspor maçına kadar tam anlamıyla iyileşeceği öngörülüyor.

Haber; Posta, Fotoğraf; AA
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Mesut Özil'in dönüş maçı belli oldu!
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01 Nisan 2021 12:30
Mesut Özil
Mesut Özil
Fenerbahçe
Fenerbahçe'de Mesut Özil sahalara dönüyor. Antalyaspor maçında bileğinden kötü şekilde sakatlanan yıldız oyuncu korkutmuştu. Sezonu kapatacağı söylenen Mesut'un sanılandan daha çabuk döneceği öğrenildi.

alonda çalışmalara başlayan Mesut için 6 haftalık bir sakatlık süreci öngörülürken, Mesut da bir süre koltuk değneği kullandı. Sağlık ekibinin sıkı şekilde gözetimde tuttuğu Mesut, 8 Nisan'daki Malatyaspor maçına yetişecek.

Malatyaspor maçında oynamak için hazır hale gelecek olan oyuncu, şans verilmesi halinde forma giyebilecek. Ancak Emre Belözoğlu, oyuncusunu riske etmek istemeyebilir.

Milli aradan sonraki ikinci maç olan Malatyaspor maçında kadroda olması beklenen Mesut, süre almayabilir. 



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