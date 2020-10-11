Mesut Özil'e piyango gibi teklif: 20 milyon

Arsenal'de gözden çıkarılan Mesut Özil'e son teklif Suudi Arabistan'dan geldi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Mesut Özil'e piyango gibi teklif: 20 milyon
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11 Ekim 2020 20:05
Arsenal'de uzun süredir tartışma konusu olan ve kendisiyle ayrılık yolları aranan Mesut Özil'e flaş bir teklif geldi.

Suudi Arabistan takımı Al-Nassr, Türk asıllı Alman oyuncuya senelik 20 milyon avro ücret teklif etti.

Mesut Özil'e daha önce Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai takımı Al-Nasr'dan da teklif gelmişti.

Mesut Özil, Arsenal'den de yaklaşık 20 milyon avro senelik net ücret kazanıyor. Tecrübeli orta sahanın sözleşmesi bu sezon sonunda sona erecek.



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