Mesut Özil'e Fenerbahçe sürprizi

Alman Milli Takımı'nı bırakan Mesut Özil'e sosyal medyadan destek yağdı. Dah önce Fenerbahçeli olduğunu açıklayan Mesut Özil'e sarı-lacivertli taraftarlar da destek verirken, 29 yaşındaki isme "Bize gel, hayatını yaşa" şeklinde mesajlar gönderdiler.Türk sevgilisi Amine Gülşe ile evlendikten sonra İstanbul'da yaşaycağı konuşulan Mesut Özil'e ayrıca "Yenge ile birlikte İstanbul'da yaşa, Fenerbahçe'de oyna. Türk'ün Türk'ten başka dostu yok. Seni vatanına bekliyoruz." şeklinde tweetler de atıldı.İşte o tweetlerden bazıları: