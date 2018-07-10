Mesut Özil'e Arsene Wenger'den destek!

Arsenal'den geçtiğimiz sezon sonunda ayrılan ve Mesut Özil ile birlikte çalışan Arsene Wenger, Türk asıllı Alman yıldız hakkında açıklamalarda bulundu.



MESUT VE İLKAY ACI ÇEKTİ



Mesut Özil ve İlkay'ın zor zamanlar yaşadığına vurgu yapan Wenger, "Mesut Özil'i çok yakından tanıyorum. Olağanüstü bir futbolcu. Dünya Kupası'ndan önce yaşananlar nedeniyle acı çekti. Almanya'da karalandı. Özil'in desteğe ihtiyacı var, kavgaya değil" ifadelerini kullandı.



EL FRENİYLE OYNADI



Mesut Özil'in turnuvada tedirgin oynadığına dikkat çeken Arsene Wenger, "Mesut sürekli oyun içinde risk alan bir oyuncu ancak turnuvada çok temkinli oynadı. Bu benim bildiğim Mesut değildi. İyi oynadı ancak sahada kendisini özgür hissetmedi. Sanki el freniyle oynadı" şeklinde konuştu.



Ayrıca Alman basınında, Mesut Özil'in milli takımı bırakma kararı aldığı ve yakın zamanda konu hakkında açıklama yapacağı iddia edildi.







