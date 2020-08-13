Mesut Özil'den transfer açıklaması

MESUT ÖZİL: "MÜSLÜMAN HAYATI ÖNEMLİDİR"

#SporxGrafik Mesut Özil, profesyonel kariyerinin en kötü sezonunu geçirdi.



🥅23 MAÇ ⚽1 GOL 🎯3 ASİST pic.twitter.com/AsQX4PtKTc



— Sporx (@sporx) July 28, 2020

'nin transfer gündeminde yer alan ve ciddi fedakarlık yaparak gelebileceği de konuşulan, geleceği için konuştu.Arsenal'deki sözleşmesini tamamlayacağını belirten 31 yaşındaki oyuncu, "" ifadelerini kullandı.2021 yılına kadar Arsenal ile sözleşmesi olan Mesut Özil, bu sezon toplam 23 maça çıktı ve 1 gol, 3 asistlik performansa imza atabildi.