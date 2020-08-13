Mesut Özil'den transfer açıklaması

Arsenal forması giyen Mesut Özil, önümüzdeki sezon sonuna kadar takımda kalacağını söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler
Mesut Özil'den transfer açıklaması
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13 Ağustos 2020 13:46
Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan ve ciddi fedakarlık yaparak gelebileceği de konuşulan Mesut Özil, geleceği için konuştu.

Arsenal'deki sözleşmesini tamamlayacağını belirten 31 yaşındaki oyuncu, "Benim durumum çok açık. Anlaşmamızın son gününe kadar Arsenal'de olacağım ve her şeyimi bu kulüp için vereceğim. Yaşananlar beni kırmaz, daha da güçlendirir. Geçmişte tekrar takıma girebileceğimi gösterdim ve yeniden bunu yapacağım" ifadelerini kullandı.

2021 yılına kadar Arsenal ile sözleşmesi olan Mesut Özil, bu sezon toplam 23 maça çıktı ve 1 gol, 3 asistlik performansa imza atabildi.

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