Mesut Özil'den transfer açıklaması

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan ve ciddi fedakarlık yaparak gelebileceği de konuşulan Mesut Özil, geleceği için konuştu.
Arsenal'deki sözleşmesini tamamlayacağını belirten 31 yaşındaki oyuncu, "Benim durumum çok açık. Anlaşmamızın son gününe kadar Arsenal'de olacağım ve her şeyimi bu kulüp için vereceğim. Yaşananlar beni kırmaz, daha da güçlendirir. Geçmişte tekrar takıma girebileceğimi gösterdim ve yeniden bunu yapacağım" ifadelerini kullandı.
2021 yılına kadar Arsenal ile sözleşmesi olan Mesut Özil, bu sezon toplam 23 maça çıktı ve 1 gol, 3 asistlik performansa imza atabildi.
MESUT ÖZİL: "MÜSLÜMAN HAYATI ÖNEMLİDİR"
Arsenal'deki sözleşmesini tamamlayacağını belirten 31 yaşındaki oyuncu, "Benim durumum çok açık. Anlaşmamızın son gününe kadar Arsenal'de olacağım ve her şeyimi bu kulüp için vereceğim. Yaşananlar beni kırmaz, daha da güçlendirir. Geçmişte tekrar takıma girebileceğimi gösterdim ve yeniden bunu yapacağım" ifadelerini kullandı.
2021 yılına kadar Arsenal ile sözleşmesi olan Mesut Özil, bu sezon toplam 23 maça çıktı ve 1 gol, 3 asistlik performansa imza atabildi.
MESUT ÖZİL: "MÜSLÜMAN HAYATI ÖNEMLİDİR"
#SporxGrafik Mesut Özil, profesyonel kariyerinin en kötü sezonunu geçirdi.
🥅23 MAÇ ⚽1 GOL 🎯3 ASİST pic.twitter.com/AsQX4PtKTc
— Sporx (@sporx) July 28, 2020