Mesut Özil'den Trabzonspor maçı ve şampiyonluk sözleri

Fenerbahçe'de Trabzonspor karşılaşması büyük önem taşırken bu maç öncesinde Mesut Özil'den mesaj geldi.

Haber; Sabah
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Mesut Özil'den Trabzonspor maçı ve şampiyonluk sözleri
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24 Şubat 2021 12:12
Mesut Özil
Mesut Özil
Fenerbahçe
Fenerbahçe'nin devre arasında Arsenal'den renklerine bağladığı Mesut Özil, sarı lacivertlilere geldiği günden bu yana ilk kez bu kadar iddialı konuştu.

Camianın yıllardır özlemini duyduğu şampiyonluk için ellerinden geleni yapacaklarını belirten Mesut, "Trabzon maçıyla iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Zorlu bir deplasmanla galibiyet serisine başlamamız, özgüven açısından da önemli olacak. Bize hep destek veren taraftarlarımızı mutlu etmek en büyük amacımız. Sezon sonunda da bunu başarmış olacağız. Fenerbahçe'ye hak ettiği şampiyonluğu getireceğiz" ifadelerini kullandı.

32 yaşındaki oyuncu şu ana kadar ligde 4 maçta 211 dakika süre aldı. Gol ve asist katkısı veremedi.



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