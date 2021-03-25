Mesut Özil'den milli takım paylaşımı

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, Türkiye ile Hollanda arasında oynanan maçta skorun 3-0'a gelmesinin ardından sosyal medya hesabından flaş bir paylaşımda bulundu.

Haber; Sporx.com
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Mesut Özil'den milli takım paylaşımı
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25 Mart 2021 07:42
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu ilk maçında A Milli Takım, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Hollanda'yı 4-2 yendi. A Milli takımda Lille forması giyen Burak Yılmaz geceye damga vurdu.

35 yaşında yıldız golcü yaptığı hat-trick ile dikkatleri çekti. Burak'ın attığı 3. gol sonrasında Mesut Özil'den flaş bir paylaşım geldi. Mesut Özil, Türkiye ile Hollanda arasında oynanan maçı büyük bir heyecanla takip etti. Mesut Özil, skor 3-0'a geldikten sonra yaşadığı sevinci sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gösterdi.





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