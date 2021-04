Mesut Özil'den Mert Hakan'a: 'İşte bu, koçum benim!'

Başakşehir'i bekliyor

Devre arasında çok büyük umutlar ve uzun uğraşlarla İngiliz devi Arsenal'den takıma katılan Mesut Özil, yaklaşık 1.5 ay önce oynanan Antalya karşılaşmasında bileğinden sakatlanmıştı.Şanssızlık sonrasında 6 maçtır takımını yalnız bırakan yıldız oyuncu, Gaziantep mücadelesini evinden izledi. Mert Hakan'ın, Fenerbahçe'yi öne geçiren golü sonrasında sosyal medya hesabından sevinç anlarını paylaşan 32 yaşındaki oyuncu, 'İşte bu koçum benim' notunu düştü.Takımına her an her koşulda destek veren başarılı oyuncu sakatlığını da atlattı.En iyi şekilde tedavi sürecini geçiren Mesut, hafta içinde takımla beraber çalışmalara başlamıştı. Deneyimli futbolcunun önümüzdeki hafta oynanacak Başakşehir mücadelesinde 21 kişilik kadroya dönmesi bekleniyor.