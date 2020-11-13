Mesut Özil'den Kroos'a tepki, Aubameyang'a destek

Alman Milli Takımı oyuncusu Toni Kroos, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada atılan goller sonrası yapılan koreografik sevinçleri eleştirdi.Kroos, katıldığı podcast şovunda Antoine Griezmann ve Pierre Emerick Aubameyang gibi oyuncuları eleştirdi. Aubameyang ise, twitter hesabından bu kutlamaları oğlu için yaptığını ve yapmaya devam edeceğini belirtti.Mesut Özil, Kroos'un açıklamaları sonrası twitter hesabında yaptığı paylaşımda; "" yazdı ve takım arkadaşına desteğini gösterdi.Son dönemde Arsenal'de istenmeyen adama dönüşen Mesut Özil, maskot Gunnersaurus'un işini geri kazanması ve takım arkadaşlarına saha dışında verdiği destekle Arsenal taraftarlarından övgüler alıyor. Yine de sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan oyuncunun ayrılığına kesin gözüyle bakılıyor.