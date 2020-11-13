Mesut Özil'den Kroos'a tepki, Aubameyang'a destek

Arsenal oyuncusu Mesut Özil, milli takımda bir dönem beraber oynadığı Toni Kroos'un "gol sevinci" açıklaması sonrası Aubameyang'a destek oldu.

Haber; Sporx.com dış haberler
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Mesut Özil'den Kroos'a tepki, Aubameyang'a destek
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13 Kasım 2020 18:50
Alman Milli Takımı oyuncusu Toni Kroos, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada atılan goller sonrası yapılan koreografik sevinçleri eleştirdi.

Kroos, katıldığı podcast şovunda Antoine Griezmann ve Pierre Emerick Aubameyang gibi oyuncuları eleştirdi. Aubameyang ise, twitter hesabından bu kutlamaları oğlu için yaptığını ve yapmaya devam edeceğini belirtti.

"EN İYİ SEVİNÇ"

Mesut Özil, Kroos'un açıklamaları sonrası twitter hesabında yaptığı paylaşımda; "En iyi gol sevinci" yazdı ve takım arkadaşına desteğini gösterdi.

Son dönemde Arsenal'de istenmeyen adama dönüşen Mesut Özil, maskot Gunnersaurus'un işini geri kazanması ve takım arkadaşlarına saha dışında verdiği destekle Arsenal taraftarlarından övgüler alıyor. Yine de sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan oyuncunun ayrılığına kesin gözüyle bakılıyor. 





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