Mesut Özil'den konuşulan pas performansı!

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü starı Mesut Özil, Fatih Karagümrük maçına dikkat çeken bir performans sergiledi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Mesut Özil'den konuşulan pas performansı!
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14 Şubat 2021 11:48
F.Bahçe'nin yıldızı Mesut Özil, karşılaşmayı %96.1'lik pas isabeti ile tamamladı. 60 kez topla buluşan ve 51 isabet sağlayan Özil 2 defa da orta girişiminde bulundu. Biri ceza sahası içinden biri de ceza sahası dışından olmak üzere 2 şut girişiminde bulunan deneyimli oyuncu girdiği 5 ikili mücadelenin 1'ini kazandı.

MESUT: ÇALIŞMAYA DEVAM!
İlk kez 11'de forma giyen Mesut Özil, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Zorlu bir maçın ardından çok önemli 3 puan! İyi bir mücadele ortaya koymamıza rağmen şimdi sıra daha çok çalışıp daha iyi olmakta" dedi.

PAS REKORU KIRDILAR!
Sarı-lacivertliler, Fatih Karagümrük karşısında ilk yarıda pas oyunu ile öne çıktı. 174 isabetli pas atan F.Bahçeli oyuncular bu sezon Süper Lig'de ilk yarılar değerlendirildiğinde en çok pas yaptığı maçı oynadı.



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