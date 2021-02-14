F.Bahçe'nin yıldızı Mesut Özil, karşılaşmayı %96.1'lik pas isabeti ile tamamladı. 60 kez topla buluşan ve 51 isabet sağlayan Özil 2 defa da orta girişiminde bulundu. Biri ceza sahası içinden biri de ceza sahası dışından olmak üzere 2 şut girişiminde bulunan deneyimli oyuncu girdiği 5 ikili mücadelenin 1'ini kazandı.



MESUT: ÇALIŞMAYA DEVAM!

İlk kez 11'de forma giyen Mesut Özil, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Zorlu bir maçın ardından çok önemli 3 puan! İyi bir mücadele ortaya koymamıza rağmen şimdi sıra daha çok çalışıp daha iyi olmakta" dedi.



PAS REKORU KIRDILAR!

Sarı-lacivertliler, Fatih Karagümrük karşısında ilk yarıda pas oyunu ile öne çıktı. 174 isabetli pas atan F.Bahçeli oyuncular bu sezon Süper Lig'de ilk yarılar değerlendirildiğinde en çok pas yaptığı maçı oynadı.



