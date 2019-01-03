  •  
    Ocak ateşi!.. Cengiz için iki devden iki yeni teklif
  •  
    G.Saray'a rakip oluyor; "Para hiç sorun değil"
  •  
    "G.Saray'a mı gidecek? Hiçbir yere bırakmam"
  •  
    Türkiye'de her saniye bir TRANSFER geliyor!..
  •  
    G.Saray'a PARA gelince dev operasyon başladı!

Mesut Özil'den Kabe örtüsüyle paylaşım

Arsenal forması giyen Mesut Özil, sosyal medya hesabından Kabe örtüsünden bir parça bulundurmasını paylaştı.

Kaynak: AA
Mesut Özil'den Kabe örtüsüyle paylaşım
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Ocak 2019 18:32
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'da forma giyen Mesut Özil, evinde Kabe örtüsünden bir parça bulundurduğu için onur duyduğunu belirtti.

Sosyal medya hesabından Kabe örtüsünün çerçeve içine alınmış parçasıyla çekilmiş fotoğrafını paylaşan 30 yaşındaki Türk asıllı Alman futbolcu, "Evimde, Mekke'deki Kabe'nin örtüsünden özel bir parça bulundurduğum için onurlu ve imtiyazlıyım. Bu paha biçilemez hediyeyi almak inanılmaz mutluluk verici. Elhamdülillah." ifadelerini kullandı. 

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için