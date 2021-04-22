Mesut Özil'den ısınma turu

Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Mesut Özil'in Kasımpaşa karşısında kadroda olması bekleniyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Mesut Özil'den ısınma turu
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22 Nisan 2021 09:24
Mesut Özil
Mesut Özil
Fenerbahçe
Sarı-lacivertlilerde sakatlığını atlatan Mesut Özil'in Kasımpaşa maçıyla kadroya girmesi bekleniyor. Tecrübeli oyuncunun pazar günü kulübede olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Maç eksiğinin bulunması ve kritik haftalara girilmesi nedeniyle sezonu kulübeden gelerek tamamlaması ise yüksek ihtimal. Mesut tüm hazırlıklarını yeni sezon için yapıyor. Özel programa alınan yıldız isim, fiziksel olarak en hazır haliyle yeni döneme giriş yapacak.  

 


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