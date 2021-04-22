Mesut Özil'den ısınma turu

Sarı-lacivertlilerde sakatlığını atlatan Mesut Özil'in Kasımpaşa maçıyla kadroya girmesi bekleniyor. Tecrübeli oyuncunun pazar günü kulübede olmasına kesin gözüyle bakılıyor.Maç eksiğinin bulunması ve kritik haftalara girilmesi nedeniyle sezonu kulübeden gelerek tamamlaması ise yüksek ihtimal. Mesut tüm hazırlıklarını yeni sezon için yapıyor. Özel programa alınan yıldız isim, fiziksel olarak en hazır haliyle yeni döneme giriş yapacak.