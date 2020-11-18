Mesut Özil'den ironik Boateng paylaşımı

Mesut Özil Almanya'nın İspanya'dan tarihi fark yediği maçın ardından ironi dolu paylaşımıyla dikkat çekti.

, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Mesut Özil'den ironik Boateng paylaşımı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Kasım 2020 07:56
İspanya'ya 6-0 mağlup olan Almanya'da kadroya çağrılmayan isimlerden Mesut Özil karşılaşmanın ardından yaptığı sosyal medya paylaşımı ile gündeme geldi.

Mesut Özil 6-0'lık skorun ardından yaptığı paylaşımda "Jerome Boateng'i Milli Takım'a çağırmanın tam zamanı" eleştirisini yaparak gündem yarattı. Yeni bir jenerasyon yakalanması gerekçesi ile Thomas Müller'in yanı sıra Jerome Boateng ve Mesut Özil gibi isimler kadroda kendilerine yer bulamıyordu. Mesut'un İspanya karşısında gol atamayan Almanya'ya bu ironi dolu göndermesinin ardından ülkede bir kez daha gündem oldu.

Mesut Özil 2018 Dünya Kupası sonrasında Almanya'nın erken elenmesinde günah keçisi ilan edilmiş ve adeta Milli Takım formasının kapıları sonuna kadar kapatılmıştı.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için