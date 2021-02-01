Mesut Özil'den İrfan Can Kahveci'ye "hoş geldin" mesajı

Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil, takımın yeni transferi İrfan Can Kahveci'ye "hoş geldin" dedi.

Haber; AA
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Mesut Özil'den İrfan Can Kahveci'ye 'hoş geldin' mesajı
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31 Ocak 2021 23:41
Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil, sosyal medyadan paylaştığı mesajla takımın yeni transferi İrfan Can Kahveci'ye "hoş geldin" dedi.

Mesut, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Fenerbahçe Ailesine hoş geldin İrfan Can Kahveci!" ifadesine yer verdi.

İrfan Can Kahveci de Mesut Özil'in paylaşımına cevap vererek, "Teşekkürler Mesut Özil. Şimdi Çubuklu için savaşma zamanı." ifadelerini kullandı. 





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