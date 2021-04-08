Mesut Özil'den Fenerbahçe'ye müjde! Emre Belözoğlu'nun planı…

Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil sakatlığını atlattı. Kısa süre içinde takımla birlikte çalışmalara başlayacak olan tecrübeli oyuncunun, Başakşehir karşılaşmasıyla birlikte formaya kavuşup sahalara dönmesi bekleniyor.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Mesut Özil'den Fenerbahçe'ye müjde! Emre Belözoğlu'nun planı…
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08 Nisan 2021 09:37
Mesut Özil
Mesut Özil
Fenerbahçe
Ara transferde Fenerbahçe'ye büyük umutlarla gelen ancak bekleneni veremeyip sakatlanan Mesut Özil'den sevindirici haber geldi.

28. haftadaki Antalyaspor maçında aldığı darbe sonrası ayak bileğinde kısmi bağ yırtılması meydana gelen tecrübeli futbolcu, sakatlığından kurtuldu.

Bireysel çalışmalarda temposunu artıran Mesut, kısa süre içinde takımla birlikte idmanlara başlayacak. Bugünkü Malatyaspor ve hafta sonu oynanacak Gaziantep maçlarında forma giyemeyecek olan Mesut'un Başakşehir karşılaşmasıyla birlikte kadroda yer alması bekleniyor.

YÜZDE YÜZ OLMADAN ASLA

Teknik Direktör Emre Belözoğlu'nun, tam olarak hazır hale gelmeden Mesut'u oynatmayı düşünmediği öğrenildi.

Süper Lig'de Hatayspor, Galatasaray, Karagümrük, Göztepe, Trabzonspor ve Antalyaspor maçlarında forma giyen Özil, skor katkısında bulunamadı.

DÖRT MAÇ KAÇIRDI

32 yaşındaki deneyimli yıldız, Antalyaspor maçındaki sakatlığının ardından Konyaspor, Gençlerbirliği, Beşiktaş ve Denizlispor maçlarını kaçırdı. 



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