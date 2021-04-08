Mesut Özil'den Fenerbahçe'ye müjde! Emre Belözoğlu'nun planı…

Ara transferde Fenerbahçe'ye büyük umutlarla gelen ancak bekleneni veremeyip sakatlanan Mesut Özil'den sevindirici haber geldi.



28. haftadaki Antalyaspor maçında aldığı darbe sonrası ayak bileğinde kısmi bağ yırtılması meydana gelen tecrübeli futbolcu, sakatlığından kurtuldu.



Bireysel çalışmalarda temposunu artıran Mesut, kısa süre içinde takımla birlikte idmanlara başlayacak. Bugünkü Malatyaspor ve hafta sonu oynanacak Gaziantep maçlarında forma giyemeyecek olan Mesut'un Başakşehir karşılaşmasıyla birlikte kadroda yer alması bekleniyor.



YÜZDE YÜZ OLMADAN ASLA



Teknik Direktör Emre Belözoğlu'nun, tam olarak hazır hale gelmeden Mesut'u oynatmayı düşünmediği öğrenildi.



Süper Lig'de Hatayspor, Galatasaray, Karagümrük, Göztepe, Trabzonspor ve Antalyaspor maçlarında forma giyen Özil, skor katkısında bulunamadı.



DÖRT MAÇ KAÇIRDI



32 yaşındaki deneyimli yıldız, Antalyaspor maçındaki sakatlığının ardından Konyaspor, Gençlerbirliği, Beşiktaş ve Denizlispor maçlarını kaçırdı.



