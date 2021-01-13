Fenerbahçe taraftarının dört gözle beklediği yıldız futbolcu Mesut Özil, daha gelmeden kulübe kazandırmaya başladı. 1 hafta önce borsada 3.2 milyar TL olan Fenerbahçe'nin değeri 4.2 milyar TL'ye çıktı.



Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transferi tam bir hafta önce konuşulmaya başlanmıştı. Kulübü Arsenal ile son görüşmeleri yapan Mesut Özil'in önümüzdeki hafta içinde İstanbul'a gelerek resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. Transferde yaşanan bu hızlı gelişmelerin ardından Mesut Özil, Fenerbahçe için ilk asistini yaptı.



REKOR TIRMANIŞ



Borsa İstanbul'dan işlem gören Fenebahçe hisseleri bir anda çıkışa geçerken, 3.2 milyar lira olan Sarı-Lacivertliler bugün 4.2 milyar liralık değere ulaştı.



MASKELER VE FORMALAR İÇİN HAZIRLIK



Bu arada Fenerbahçe yönetimi 30 TL'den satışa çıkacak olan Mesut Özil maskeleri ve formalar için çalışmalara başlamış durumda...



3.5 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenilen yıldız futbolcunun gelişini dört gözle bekleyen Fenerbahçe taraftarının 400 bin adet forma satın alması bekleniyor.



