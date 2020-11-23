Mesut Özil'den 'ayrılık' isteğine cevap geldi

Dünya Kupası şampiyonu Mesut Özil, bu sezon Mikel Arteta'nın Premier Lig kadrosunda yer almıyor ve Haziran ayından beri hiç oynamadı, bu yüzden son maçından bu yana epey zaman geçti.



Türk asıllı Alman oyuncu, Pazar günü takımının Leeds United ile olan maçından önce takımı için paylaşımda bulunarak desteğini göstermeyi ihmal etmedi.



İngiliz gazeteci Piers Morgan ise Mesut'un bu paylaşımını; "Keşke kendin ve Arsenal'in iyiliği için gitsen" yazarak alıntıladı.



MESUT'TAN TEPKİ GELDİ



Arsenal oyuncusu ise bu kez eleştirilere sessiz kalmamayı tercih etti.



Mesut Özil, gazeteciye verdiği cevapta; "Piers bu sen misin, yoksa telefonun mu hacklendi?" yazdı.



32 yaşındaki Mesut Özil, kariyerinin son dönemlerinde tartışma konusu oldu. Arsenal'den ayrılması beklenen oyuncunun sözleşmesi 2021 yazında sona erecek.



